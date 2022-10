Quanto costano i nuovi Google Pixel 7 e 7 Pro

Manca poco al lancio dei nuovi smartphone del colosso di Mountain View, e tra indiscrezioni e informazioni confermate, siamo riusciti già a tratteggiare un profilo piuttosto dettagliato dei prossimi top. Se volete sapere quanto costa Google Pixel 7 ed il fratello maggiore Pixel 7 Pro allora siete capitati nel posto giusto, perché ci sono già un po' di fughe di notizie!

Aggiornamento 06/10: Amazon Italia ha pubblicato la pagina dedicata ai due modelli, svelando i prezzi poche ore prima del lancio. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

Quanto costano Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro in Italia?

A causa di un errore la pagina dedicata a Google Pixel 7 presente su Amazon US, con il codice identificativo del dispositivo (B0BCQXXRJJ) ha mostrato il possibile prezzo di vendita del dispositivo.

Il modello individuato è quello standard, nella colorazione Obsidian e nella configurazione con 128 GB di spazio di archiviazione interna. La pagina Amazon US specifica che sarà rilasciato il prossimo 13 ottobre.

Per quanto riguarda il prezzo, compare la cifra di 599$, ossia la stessa cifra del precedente Pixel 6. Non sono trapelati dettagli sulla variante Pro, ma a questo punto ci si aspetta lo stesso prezzo di lancio di Pixel 6 Pro, quindi 899$. Precisiamo ancora una volta che si tratta di un leak, niente di ufficiale, insomma.

OJO A ESTO



Confirmado el precio de lanzamiento del #Google #Pixel7 en España. Exactamente el mismo precio del modelo anterior. ¡BIEN HECHO!



A la venta el 13/10. pic.twitter.com/dPmv5wjzeF — Jose Morales Ros 👓 (@geekdegafas) September 29, 2022

Ma quanto costeranno Pixel 7 e Pixel 7 Pro in Europa? In questo caso il leak arriva da Amazon Spagna: il portale ha pubblicato per errore il prezzo del modello standard, 649€ (con vendite a partire dal 13 ottobre).

Google Pixel 7 e 7 Pro: ecco i prezzi in Italia | Aggiornamento 06/10

Dopo le indiscrezioni si passa ai fatti: sia Google Pixel 7 che il modello Pro sono comparsi su Amazon Italia al prezzo di 649€ e 899€ : gli stessi della generazione precedente! Entrambi i modelli sono stati disponibili in questa pagina, ma solo per poco: evidentemente si è trattato di un errore perché i due top non sono più presenti nell'elenco. Probabilmente torneranno al termine dell'evento di oggi, quindi si tratta di pazientare solo alcune ore.

Non resta che attendere il lancio ufficiale per scoprire tutti i dettagli e le novità dei nuovi top di gamma di Google. Nel frattempo, se volete saperne di più, eccovi il nostro approfondimento dedicato a leak, voci e conferme!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il