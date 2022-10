Produrre iPhone 14 costa più che mai: “colpa” di TSMC

Nonostante negli USA e in altri paesi i costi siano rimasti invariati, in Italia uno smartphone come iPhone 14 Pro Max è salito a ben 1.489€ rispetto ai 1.289€ della scorsa generazione. E adesso scopriamo che il motivo di questo innalzamento dei prezzi non è soltanto da ricercare nella crisi dell'euro, ma anche nell'aumento dei costi di produzione.

I costi di produzione per uno smartphone iPhone 14 Pro Max sono sempre più alti

A rivelare questo aspetto è l'analisi fatta da Nikkei Asia con Fomalhaut Techno Solutions: c'è stato un rialzo del +20% per il costo dei componenti di iPhone 14 Pro Max. Questo significa dover spendere 501$ per l'assemblaggio del top di gamma Apple, rispetto ai 461$ che servivano per assemblare il suo predecessore. Di questi 501$, soltanto 110$ servono per acquistare l'Apple A16 Bionic, il System-on-a-Chip di ultimissima generazione che trova posto soltanto sui modelli Pro dei melafonini della serie 14.

Dopo lo Snapdragon 8+ Gen 1, A16 è l'unico SoC realizzato col processo produttivo a 4 nm di TSMC, e vanta quasi 16 miliardi di transistor, nonché performance ed efficienza ai massimi livelli. Un chip del genere costa 2,4 volte di più dell'Apple A15 Bionic (che non era esclusiva dei modelli Pro), evidenziando l'aumento dei prezzi che il chipmaker taiwanese sta facendo sostenere ai produttori di smartphone; un problema soprattutto per Apple, che in TSMC ha l'unico partner per la stampa dei suoi chip, anche per quelli a 3 nm che vedremo su iPhone 15.

Non solo SoC, però: i costi al rialzo toccano anche altre componenti, come nel caso del +50% per i sensori Sony che Apple usa per la fotocamera dei suoi smartphone, per un totale di 15$ l'uno. È anche interessante notare che, rispetto alla serie 13, dentro iPhone 14 Pro Max diminuiscono le componenti asiatiche (dal 57,8% al 46,7%) in favore di quelle americane (dal 22,6% al 32,4%). Fra tutti i produttori tech, Apple sta cercando di diminuire la sua dipendenza dalla Cina, puntando a paesi come India e Vietnam.

