Realme 10 si farà: spuntano gli indizi e sono inequivocabili

Di recente si è parlato della possibilità di vedere meno smartphone di Realme in circolazione ogni anno, mentre ad agosto un insider riportava che l'azienda sarebbe passata direttamente dalla gamma 11. Nonostante queste premesse ecco che Realme 10 ha fatto capolino nei database di molteplici enti certificativi: che il lancio non sia poi così lontano?

Realme 10 avvistato: il lancio non sembra poi così lontano

L'arrivo dei primi leak “certi” in merito alla serie Realme 10 lascia di stucco: solo pochi giorni fa il VP della compagnia aveva dichiarato che ci sarebbe stata una sola serie numerica all'anno (e ovviamente il motivo è legato alla crisi dei chip). Viste queste parole è lecito immaginare che la serie 10 arriverà nel corso del 2023 dato che quest'anno abbiamo già avuto un bel po' di modelli della gamma 9.

Tuttavia un misterioso smartphone siglato RMX3630 ha ricevuto varie certificazioni e in alcune di queste si legge anche in nome commerciale del telefono. Si tratta proprio del prossimo Realme 10 e tra i documenti abbiamo anche quello relativo al lancio in Europa (dell'Est, per ora).

Non sono presenti dettagli sulle specifiche tecniche, né accenni al design; manca una sigla 5G accanto al nome, un dettaglio che lascia pensare che si tratti di un modello base con supporto 4G LTE.

Il fatto che lo smartphone abbia ricevuto molteplici certificazioni fa propendere per un lancio a stretto giro o comunque entro fine anno. Sarà davvero così oppure bisognerà attendere il 2023 per conoscere da vicino la serie Realme 10?

