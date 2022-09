Dreame H12 è l’aspirapolvere top da avere: debutta a -120€ su Amazon!

Dopo l'annuncio a fine agosto, ecco che il nuovo aspirapolvere premium di Dreame è finalmente disponibile all'acquisto. Inoltre, per festeggiare il lancio globale, l'ultimissimo Dreame H12 viene proposto in sconto su Amazon con un Coupon: il prezzo scende di 120€ e diventa un'occasione perfetta per mettere le mani sul vostro nuovo alleato per le pulizie di casa!

Dreame H12 in offerta lancio con Coupon Amazon: un debutto imperdibile!

Se siete in cerca di un compagno per rendere le pulizie di casa più rapide ed “intelligenti”, allora Dreame H12 è quello che state cercando. Si tratta di un aspirapolvere ed aspiraliquidi senza fili, dotato di un motore brushless da 200W in grado di eliminare sia lo sporco più ostinato che i liquidi.

La spazzola rotante permette di pulire in modo efficiente anche i punti più difficili da raggiungere mentre la funzione di auto-pulizia è una manna dal cielo. Il vostro intervento sarà quello di un semplice click per avviare la procedura una volta che il vacuum cleaner è posizionato sulla base.

Lo schermo LED presente sulla parte superiore è facilmente consultabile mentre il doppio serbatoio dell'acqua (900 ml per quella pulita e 500 ml per quella sporca) regala sessioni di pulizia prolungate.

Ma come fare per risparmiare sull'acquisto del nuovo aspirapolvere top?

Non dovete far altro che accedere alla pagina Amazon dedicata a Dreame H12 (la trovate qui sotto) e mettere la spunta alla voce “Applica Coupon 120€” presente subito sotto il prezzo. In questo modo il vostro alleato per le pulizie scenderà a 399.9€! Per chi a partecipato ai preorder, è possibile utilizzare il codice aggiuntivo (per spendere solo 369.9€).

Di seguito trovate il link alla pagina del prodotto: se non visualizzate correttamente il box in basso, provate a disattivare AdBlock.

Articolo realizzato in collaborazione con Dreame.

