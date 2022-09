Google Discover ora vi permette di stabilire quali video YouTube mostrare nel feed

Google Discover sta in queste ore ricevendo un aggiornamento che introduce una funzionalità da molti richiesta: la possibilità di stabilire quali video di YouTube mostrare nel nostro feed, evitando dunque i contenuti che meno sono di nostro interesse.

Google Discover si aggiorna: ora potete scegliere quali video mostrare nel feed

Fino a qualche momento fa, Google Discover offriva la possibilità di personalizzare le notizie suggerite esprimendo disinteresse verso una determinata tipologia di contenuto.

Più nello specifico, facendo clic sul menu che appare proprio accanto al titolo della scheda, è possibile scegliere diverse opzioni che aiutano ad esprimere il proprio disinteresse e indirizzare Google Discover verso il suggerimento di contenuti che più possano rispecchiare i propri interessi, dichiarando che a non piacere è quella specifica testata/blog, l'argomento o quell'articolo in particolare.

Ciò non era possibile per i video di YouTube, per i quali l'unica alternativa possibile consisteva nella disattivazione totale dei video consigliati. Adesso, però, qualcosa sta per cambiare e finalmente potremo avere un feed di Google Discover ancora più personalizzato.

Come suggeriscono gli screenshot che alleghiamo a seguire, ora le voci disponibili sono le seguenti: non mi interessa questo elemento, non mi interessa [argomento], non mostrare contenuti da [nome canale] su YouTube, e non mostrare contenuti da YouTube.

Insomma, con questo nuovo aggiornamento di Google Discover, potrete stabilire quali video non vedere più nel vostro feed e non permettere ad un canale o ad un determinato tipo di contenuto di rovinare la vostra giornata.

L'aggiornamento è già in fase di rilascio. Queste nuove opzioni arriveranno con la versione 13.36.10.26 dell'app.

