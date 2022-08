L’India crede nei suoi smartphone entry-level: rischiano Xiaomi, Realme e le altre

L'India potrebbe impedire ai produttori cinesi di mettere in commercio i loro smartphone ad un prezzo inferiore alle 12.000 rupie (circa 150€ al cambio), e favorire la diffusione di brand locali in una delle fasce più proficue del mercato indiano, che è – tra l'altro – il secondo più importante al mondo.

Xiaomi e Realme tra le principali vittime della nuova politica indiana

Secondo alcune fonti, l'India starebbe tentando di impedire ai produttori cinesi di vendere smartphone a meno di 12.000 rupie (150€ circa) ed evitare che questi possano aggiudicarsi la fetta più proficua del mercato, promuovendo – al contrario – la diffusione di dispositivi realizzati da produttori locali.

Con questa mossa, l'India cercherebbe di spingere Xiaomi e altri produttori simili fuori dal segmento più popolato del secondo mercato di telefonia mobile più grande al mondo. Secondo un più recente studio condotto da Counterpoint, infatti, nel solo trimestre dell'anno, un terzo degli smartphone venduti in India sono stati dispositivi con un prezzo inferiore alle 12.000 rupie, e di questi, circa l'80% erano di produzione cinese.

Aziende come Xiaomi e Realme, infatti, hanno sempre più puntato sul mercato indiano per la diffusione di smartphone entry-level, specie in tempi in cui il mercato interno continua a subire una serie di blocchi e limitazioni dovute al propagarsi dell'emergenza sanitaria.

Sembra piuttosto chiaro, a questo punto, che il governo indiano stia cercando di ostacolare la diffusione di tecnologie cinesi sul proprio territorio. In particolare, l'approccio nei confronti dei produttori cinesi sembra essersi inasprito nell'estate di due anni fa, quando alcuni soldati indiani hanno perso la vita a seguito di uno scontro lungo il confine conteso dell'Himalaya.

Da allora, l'India ha vietato numerose applicazioni cinesi, come WeChat e TikTok, mosso alcune indagini nei confronti di alcune aziende aziende e, adesso, starebbe cercando di impedire il commercio di smartphone ad un prezzo inferiore alle 12.000 rupie.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il