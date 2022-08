Xiaomi presenta MIUI 13.1: novità e modelli compatibili

Ieri abbiamo assistito alla presentazione dei nuovi MIX Fold 2 e Pad 5 Pro 12.4, ma in sordina Xiaomi ha inaugurato anche la MIUI 13.1. Da mesi si vociferava di quale sarebbe stata la prossima versione della MIUI: c'è chi parlava di MIUI 13.5, chi della MIUI 14, ma la verità prende forma con questa versione 13.1. Come palesa il nome stesso, la MIUI 13.1 non è un vero e proprio major update; di quest'ultimo non conosciamo ancora il nome, ma sappiamo che dovrebbe arrivare con il rilascio della MIUI basata su Android 13. La situazione è però ancora confusa: secondo i test che Xiaomi sta conducendo, ci sono modelli con Android 13 Beta basati sulla MIUI 13 e altri invece su questa 13.1. Dubbi a parte, vediamo quali sono le novità della MIUI 13.1, su quali modelli verrà rilasciata e come fare per installarla sul proprio dispositivo

Xiaomi MIX Fold 2 e Pad 5 Pro 12.4 debuttano con la MIUI 13.1: ecco cosa cambia

Visto il suo debutto su pieghevoli e tablet, verrebbe da pensare che la MIUI 13.1 sia per Xiaomi quello che la One UI 4.1.1 è per Samsung, cioè un aggiornamento pensato per questi form factor. Tuttavia, c'è una grossa differenza fra le due UI: al contrario di quello di Xiaomi, l'aggiornamento di Samsung si basa su Android 12L. E visto che finora nessun dispositivo Xiaomi è aggiornato (o lo sarà) ad Android 12L, e che Android 13 è all'orizzonte, probabilmente Xiaomi non lo utilizzerà. Anche perché sia Xiaomi MIX Fold 2 che Pad 5 Pro 12.4 sono mossi dalla MIUI 13 Fold/Pad, sviluppata proprio per sopperire alle feature dell'assente Android 12L.

Modelli compatibili

Visti i dubbi di cui discusso sopra, è difficile capire per quali modelli di smartphone e tablet Xiaomi verrà rilasciata la MIUI 13.1. Per il momento, gli unici ad averla ufficialmente sono proprio Xiaomi MIX Fold 2 e Pad 5 Pro 12.4. Non resta che attendere lo sviluppo software della compagnia e vedere se questa release verrà allargata anche ad altri modelli, magari partendo dai precedenti pieghevoli e tablet.

Come scaricare la MIUI 13.1

Se aveste uno dei modelli succitati, potete scaricare e installare manualmente (a vostro rischio e pericolo) la MIUI 13.1 dal nostro articolo dedicato.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il