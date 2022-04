Non c’è nessuna MIUI 13.5: abbiamo le prove

Ogni volta che abbiamo a che fare con leak e rumors su Xiaomi, come quelli sulla MIUI 13.5, c'è sempre da muoversi con una certa attenzione. Lo sappiamo bene noi, che sin dall'esistenza di GizChina cerchiamo di portarvi sulle nostre pagine soltanto informazioni su cui aleggia una certa attendibilità. A volte ci riusciamo, altre no, ma quando non ci riusciamo cerchiamo sempre di capire se e dove possiamo aver sbagliato.

Nel mio caso, sono anni che mi occupo della MIUI, sia che si parli di notizie che di guide e tutorial su come utilizzarla al meglio. Di conseguenza, ho maturato un certo fiuto verso le notizie e riesco a capire in anticipo quanto queste siano attendibili. Ecco, quindi, che ho deciso di tornare a parlare di questa fantomatica MIUI 13.5, per aiutarvi a capire quanto ci sia di vero.

Xiaomi sta preparando la MIUI 13.5? Per il momento non è possibile dirlo

Da qualche settimana, alcuni blog hanno iniziato a parlare con più insistenza della MIUI 13.5, cioè di quello che sarebbe il prossimo major update Xiaomi. Premessa: per il momento, la compagnia di Lei Jun non ha fatto alcun annuncio in merito, pertanto tutto quello che compare in rete è frutto di speculazioni o fughe di notizie. E sembrerebbe quest'ultimo il caso della MIUI 13.5, visto che questi blog ne parlano come fosse praticamente certa la sua esistenza.

Sull'argomento ho subito mostrato un certo scetticismo, visto che tendenzialmente mi fido poco dei rumors che vengono spacciati come notizie certe. Specialmente se questi rumors hanno poche (o zero) prove che ne comprovino l'effettiva veridicità. Ed è questo il caso della MIUI 13.5, la cui esistenza sarebbe stata confermata dall'aver trovato un nuovo logo all'interno del codice software. Lo potete vedere qua sotto, e nell'articolo dedicato ho discusso delle sue modifiche e se questo possa rappresentare una prova.

Quali prove svelerebbero l'esistenza della MIUI 13.5?

Tuttavia, ho deciso di cercare una risposta e l'ho fatto rivolgendomi a personalità dentro al settore, come nel caso di Kacper Skrzypek (che ringrazio), membro del team Xiaomi.eu e insider quando si tratta di notizie a tema Xiaomi e MIUI. Per esempio, è da lui che arrivano notizie come quella sulla MIUI Lite, sul ritorno della modalità Bilanciata/Prestazioni, sull'esistenza di Xiaomi 12X, Mi 11 Lite LE e molte altre.

Visto che i rumors parlano di questo logo scovato all'interno del codice software della MIUI, Kacper ha indagato sull'argomento e ha effettivamente trovato questo logo all'interno di uno dei file APK della MIUI. Lo potete vedere voi stessi scaricandolo da questo link: il file si chiama “miui_logo.mp4” ed è una clip brevissima contenente solamente questa immagine statica. Oltre a questo, non si trova alcun riferimento alla MIUI 13.5. Questa presunta nuova versione della UI di Xiaomi non è citata da nessuna parte, né in forma testuale né in altro modo.

Bisogna tenere in considerazione, poi, che l'esistenza di questo file non è affatto recente: risale alle MIUI 22.1.11, cioè a novembre 2022, quando la MIUI 13 era in lavorazione e doveva ancora essere annunciata pubblicamente un mese dopo. Ma il dubbio che alcuni potrebbero avere è: perché ci sono due logo per la MIUI 13? Per quanto la teoria che quello nuovo abbia il “3” che somiglia anche un po' al “5” possa sembrare plausibile, la verità è che di logo ne esistono anche altri.

Per esempio, qua sopra vedete a confronto due differenti logo, entrambi presenti ufficialmente nel software della MIUI. In questo caso, quello a sinistra è il logo della MIUI 13 Stabile, mentre quello a destra è della MIUI 13 Beta. Certo, qua a cambiare è unicamente il colore ma non le forme, ma è per indicare come del logo MIUI spesso ne esistano più versioni per lo stessa serie del firmware.

Detto tutto ciò, non è possibile escludere completamente l'esistenza della MIUI 13.5: come detto in questo articolo, non sarebbe la prima volta che Xiaomi rilascia un aggiornamento .5 della MIUI. Ma al momento non c'è alcuna prova che ne confermerebbe l'esistenza, al contrario di quello che altri siti provano ad affermare.

