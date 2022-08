Quali chipset avranno i prossimi Xiaomi e Redmi? Lo svela un documento

I mesi di agosto e di settembre 2022, quanto meno per Xiaomi, dovrebbero essere abbastanza cruciali per le presentazioni di smartphone. Tuttavia, da un leak apprendiamo di un documento che ci mostra quali dovrebbero o comunque potrebbero essere i prossimi chipset presenti sugli smartphone Xiaomi e Redmi in arrivo tra fine 2022 e inizio 2023.

Da Xiaomi MIX Fold 2 a Redmi Pad 5G: quali sono i chipset che useranno?

Il documento in cui sono raccolte le indiscrezioni in merito all'hardware dei prossimi dispositivi Xiaomi e Redmi arriva da un leak su Twitter di Daige8888, che ci mostra, in base ai driver USB di ogni smartphone, quale SoC andrà ad essere integrato. Si parte con Xiaomi MIX Fold 2, che quasi senza sorprese troverà un chipset Qualcomm (Snapdragon 8+ Gen 1). A questo, aggiungiamo i prossimi flagship del brand, cioè Xiaomi 13 e 13 Pro, entrambi ancora con Qualcomm, quindi con Snapdragon 8 Gen 2. Chiude il quartetto della casa principale CIVI 2, che conferma anch'esso una soluzione Snapdragon, probabilmente di fascia media.

Grande curiosità la assumono i dispositivi Redmi certificati. Non tanto per Redmi Pad 5G, che sapevamo già potesse arrivare, che troverà un chipset Snapdragon, ma piuttosto con Redmi K50 Ultra e K50 Pro+ (e quindi non K50S e K50S Pro), che cambierebbero un po' le sorti di quanto detto fino ad oggi rispetto ai prossimi flagship del partner di Xiaomi. Ma quali SoC troveremo? i due modelli sopracitati troverebbero uno lo Snapdragon 8+ Gen 1 e l'altro un Dimensity 9000+, in quanto sono indicati rispettivamente con Qualcomm e MediaTek. A chiudere il secondo quartetto ci pensa Redmi Note 12S, che troverebbe un chipset MediaTek.

Insomma, sebbene siano informazioni relativamente superficiali, il brand sembra avere già le idee chiare di come dividere e proporre i propri smartphone nel futuro prossimo, riuscirà ancora una volta la strategia?

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il