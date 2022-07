Xiaomi MIX Fold 2, design svelato? Nuovi render lo anticipano

Dopo aver scoperto la possibile data di uscita, Xiaomi MIX Fold 2 è ancora una volta al centro dei rumor, stavolta in merito al design. Infatti, da nuovi render apprendiamo il possibile form factor da aperto e chiuso del pieghevole del brand, che sembra ormai vicinissimo.

Xiaomi MIX Fold 2: design con bordi sottilissimi e fotocamera sotto al display?

A mostrarci il possibile form factor del pieghevole Xiaomi è la stessa Weibo, mostrandoci dei render, non tridimensionali, delle varie configurazioni dello smartphone da aperto e chiuso. Da chiuso, come si vede, è uno smartphone candybar a tutti gli effetti con fotocamera frontale punch-hole e cornici molto ridotte. Aprendolo e mostrando il lato posteriore, troviamo un design molto semplice con camera bumper quadrato, che immaginiamo possa trovare tre sensori.

Infine, si va a guardare ciò che troviamo all'interno di Xiaomi MIX Fold 2, cioè il pannello esteso, troviamo anche qui cornici molto ridotte ma non troviamo alcun sensore fotocamera visualizzato. Quindi, immaginiamo, possa essere presente un sensore sotto al display, a differenza di quanto visto nel primo modello uscito nel 2021.

Cosa c'è da sapere inoltre? Il leak ci spiega come i pannelli potrebbero avere le seguenti diagonali: quello esterno sarebbe 6.5″ ad alto refresh rate, immaginiamo 120 Hz così come la tecnologia AMOLED, mentre quello interno troverebbe uno schermo da 8″ da 2.5K, LTPO con refresh rate a 120 Hz. Insomma, MIX Fold 2 non starà a guardare i rivali e promette di offrire il massimo. Non ci resta dunque che attendere novità sull'uscita.

