vivo, non solo X Fold S: potrebbero essere tre i pieghevoli

vivo è uno di quei brand entrato a gamba tesa nel mercato dei pieghevoli, visto quanto offre il suo X Fold. Tanto che è già in progetto un possibile secondo foldable, ma che non dovrebbe essere solo. Infatti, sembra proprio che i pieghevoli in arrivo saranno diversi, ma come saranno?

vivo, avremo tre X Fold o si parla anche del pieghevole di iQOO?

A parlare del progetto pieghevoli di vivo è Digital Chat Station, che ci spiega in maniera neanche troppo velata che la Blue Factory ha in programma di lanciare non uno, cioè solo X Fold S (o presunto tale), ma ben tre modelli nella categoria. Il leaker si sbilancia che questi saranno due con apertura orizzontale ed una verticale. Questa dichiarazione apre a tante potenzialità e discussioni, perché se il primo è conclamato che sarà quello con Snapdragon 8+ Gen 1, gli altri due sono sicuramente più curiosi.

Per il flip phone, che potrebbe comunque essere relativo alla serie X, ci aspettiamo comunque un chipset top gamma (se non lo stesso), andando a competere, almeno in Cina, con Moto RAZR 2022 e Samsung Galaxy Z Flip 4, ma anche con il futuro flip phone di OPPO. Il terzo, non ben chiaro, potrebbe a sorpresa rivelarsi quello di iQOO. Da tempo si vocifera di un abbassamento dei prezzi della categoria e quindi il sub-brand potrebbe inserirsi come serio outsider del settore.

Insomma, vivo ha preso sul serio la sua mission rivolta alla categoria dei foldable, con un diktat da rispettare: tanta qualità nei materiali e nelle specifiche tecniche, ma riuscirà a prevalere?

