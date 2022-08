vivo X Fold S: un nuovo pieghevole top è all’orizzonte

Nonostante noi occidentali siamo abituati unicamente ai pieghevoli Samsung, in Cina c'è molta più scelta, anche in vista del lancio dell'inedito vivo X Fold S. A quanto pare, vivo si starebbe preparando a lanciare il suo secondo smartphone pieghevole nel giro di un anno, dopo aver presentato ufficialmente vivo X Fold lo scorso aprile. Un pieghevole che è stato molto apprezzato per aver adottato specifiche tecniche che non abbiamo visto altrove e che vedremo bissate anche sul suo successore.

vivo X Fold S: la compagnia prepara un nuovo pieghevole ancora più potente

Ovviamente non ci aspettiamo grandi stravolgimenti con vivo X Fold S, vista la poca distanza dal modello precedente e dal nome stesso. Quello che vivo starebbe preparando per fine 2022 non sarebbe un vero e proprio secondo capitolo, quanto piuttosto una rivisitazione del modello attualmente in commercio.

A cambiare sarà principalmente il comparto hardware, visto che vivo X Fold S passerebbe dallo Snapdragon 8 Gen 1 al più recente Snapdragon 8+ Gen 1. Una scelta che tutti i produttori Android stanno effettuando, anche in vista dei benefici in termini di consumi e gestione energetica rispetto al non troppo ottimizzato Snap 8 Gen 1. Per il resto, il nuovo pieghevole vivo dovrebbe mantenere quanto di buono visto con l'attuale modello, come lo schermo LTPO 3.0 a 120 Hz, l'ottimo sensore d'impronte Qualcomm 3D Sonic Max e il comparto fotografico con lenti Carl Zeiss completo di teleobiettivo periscopiale.

