OnePlus 10T si aggiorna: la fotocamera si migliora, e non solo

Se siete fra i possessori di OnePlus 10T, sappiate che è in fase di rilascio un nuovo aggiornamento per il vostro smartphone. Si tratta di un aggiornamento che non stravolge le carte in tavola, ma che punta a migliorare alcuni dei comparti essenziali del telefono. Non soltanto la qualità e la stabilità della fotocamera, ma anche display, connettività, notifiche e altro ancora.

Nuovo aggiornamento per OnePlus 10T, ecco le novità software

Ecco il changelog completo:

Sistema Ottimizzato l'effetto di visualizzazione della modalità Scura negli scenari a bassa luminosità Ottimizzata l'esperienza col touch screen

Connettività Ottimizzata la stabilità del Wi-Fi e migliorata l'esperienza di rete Ottimizzata la stabilità di comunicazione

Fotocamera Ottimizzato l'effetto di esposizione della fotocamera frontale in scene ad alto contrasto

Altro Risolto il problema occasionale di ritardo delle notifiche Risolto il problema occasionale delle strisce scure quando si scatta una foto Risolto il problema occasionale dell'effetto di ghosting nelle foto di gruppo con la fotocamera frontale



L'aggiornamento per OnePlus 10T riguarda la OxygenOS 12 con Android 12, più precisamente la build A.08; attualmente è in fase di rilascio in India, ma poi verrà esteso anche alle altre regioni (Italia compresa).

