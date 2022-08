Lancio in vista per Huawei Mate 50? Ecco quale potrebbe essere la data

Stando alle ultime indiscrezioni, il lancio degli smartphone Huawei della serie Mate 50 sarebbe molto più vicina del previsto. La nuova famiglia premium dovrebbe includere quattro diversi modelli, tutti alimentati da uno stesso processore ad eccezione di uno. Scopriamo tutti i dettagli.

Huawei Mate 50 tra processori e lancio, ecco tutte le ultime indiscrezioni

La prossima famiglia di smartphone premium di casa Huawei potrebbe includere quattro diversi dispositivi. Secondo le indiscrezioni, infatti, il colosso cinese potrebbe presto lanciare Huawei Mate 50, Mate 50 Pro, Mate 50 RS (o Porsche Design) e Mate 50e. Tutti questi smartphone potrebbero essere alimentati da uno stesso processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, eccetto Huawei Mate 50e, il fratello più piccolo della serie, che dovrebbe invece implementare uno Snapdragon 778G. Ad ogni modo, sarebbero tutti smartphone 4G.

Ora, consigliamo di prendere quanto appena detto con le pinze, perché al momento non c'è ancora nulla di ufficiale e le voci sembrano cambiare di volta in volta. Secondo un rumor precedente, ad esempio, il Mate 50 Porsche Edition avrebbe dovuto vedere a bordo un Kirin 9000S, mentre il modello Pro sarebbe stato dotato di un SoC più performante – come giusto che sia, ovvero lo Snapdragon 8+ Gen 1.

La fonte ha persino parlato di data di lancio dei prossimi smartphone Huawei. Stando a quanto dichiarato, la serie Mate 50 debutterà il prossimo 7 settembre in Cina, per cui nei prossimi giorni il produttore cinese potrebbe iniziare a stuzzicare la nostra curiosità svelando qualche piccolo dettaglio dei prossimi flagship. Sarà proprio così?

