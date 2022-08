Dove comprare i nuovi auricolari TWS top Xiaomi Buds 4 Pro

Il mega evento di agosto targato Xiaomi ha portato tante novità premium: il nuovo pieghevole MIX Fold 2 e il tablet XL Pad 5 Pro 12.4 hanno ingolosito non poco i Mi Fan ma durante la presentazione c'è stato il tempo di lanciare anche un paio di cuffiette TWS top. Se anche voi siete stati conquistati dagli ultimi auricolari true wireless del brand, ecco dove comprare i nuovi Xiaomi Buds 4 Pro!

Xiaomi Buds 4 Pro: dove comprare i nuovi auricolari true wireless premium

Stile ed eleganza all'ennesima potenza: stavolta la casa di Lei Jun ha pensato bene di fare le cose in grande, senza compromessi. I nuovi auricolari true wireless di Xiaomi si presentano sia in versione Black che in una sgargiante colorazione Gold, che li fa sembrare dei veri e proprio gioielli.

Parliamo di un prodotto con indossabilità in-ear, riduzione attiva del rumore ANC fino a 48 dB, audio spaziale, driver dinamici da 11 mm, tanta autonomia e codec LHDC 4.0. Insomma, si tratta di un accessorio decisamente completo e ora che abbiamo snocciolato i dettagli più importanti… andiamo a scoprire dove comprare le TWS Xiaomi Buds 4 Pro!

N.B. in basso trovate il link all'acquisto e – dove disponibile – il coupon dedicato.

Per tutti i dettagli sulle nuove cuffiette TWS Xiaomi lanciate in Cina date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato.

GizTop

TradingShenzhen

In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate ai nuovi auricolari top di Xiaomi.

