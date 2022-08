Dove comprare il nuovo tablet Xiaomi Pad 5 Pro 12.4

Dopo aver ampiamente soddisfatto con l'attesissimo Pad 5 (basta dare un'occhiata alla nostra recensione), la casa di Lei Jun ha fatto ancora una volta centro con una versione XL, caratterizzata da un display più ampio ed altre novità. Voglia di mettere le mani sull'ultimo tablet del brand? Allora ecco dove comprare Xiaomi Pad 5 Pro 12.4, l'ultima “creatura” della compagnia cinese!

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4: dove comprare il nuovo tablet XL

Come anticipato poco sopra, non sono solo le dimensioni del display a cambiare ma abbiamo anche uno stile rinnovato. Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 si ispira alla serie 12, adottando un look simile; inoltre parliamo di un tablet XL caratterizzato da un display LCD IPS da 12.4″ con risoluzione 2.5K e refresh rate a 120 Hz, in un corpo metallico spesso appena 6.66 mm (con un peso di circa 620 grammi).

Il terminale non si fa mancare nulla: il cuore è sempre lo Snapdragon 870 (visto a bordo del modello Pro standard, mentre il Pad 5 “liscio” è dotato dello Snap 860), alimentato da una batteria da ben 10.000 mAh, con tanto di ricarica da 67W. Abbiamo il supporto a penna e tastiera, 8 speaker Harman Kardon, una fotocamera principale da 50 MP e la MIUI Pad 13.

N.B. in basso trovate il link all'acquisto e – dove disponibile – il coupon dedicato. Se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Per tutti i dettagli sul nuovo tablet XL di Xiaomi lanciato in Cina date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato al dispositivo.

GizTop

Il prodotto è spedito dalla Cina mentre per quanto riguarda il software a bordo è presente la MIUI Pad 13 con Android 12 (si tratta della versione CN, anche se con PlayStore già installato): le lingue supportate sono inglese e cinese. Il coupon in basso è valido anche su altri tagli di memoria e colorazioni, ovviamente ad un prezzo diverso in base al dispositivo scelto.

COMPLETA IL TUO ACQUISTO ANCHE CON LA KEYBOARD COVER (97€) O LA FLIPCOVER (27€), entrambe originali.

TradingShenzhen

Vi segnaliamo che il dispositivo è acquistabile anche da TradingShenzhen, ovviamente sempre in versione CN e con spedizione dalla Cina.

Pad 5 Pro 12.4 – 6/128 GB – 507€

Pad 5 Pro 12.4 – 8/256 GB – 597€

Pad 5 Pro 12.4 – 12/512 GB – 697€

In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate al nuovo tablet di Xiaomi.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il