Qualcuno ha già comprato Xiaomi 12T, anche se non è ancora uscito!

Ormai si parla da settimane del prossimo Xiaomi 12T e le indiscrezioni sul contro del top di gamma Global sono talmente tante che ormai manca solo l'ufficialità. È meglio che la casa di Lei Jun si decida ad annunciare una data di presentazione e dare il via alle vendite del prossimo flagship… anche perché in alcuni paesi gli store hanno pensato di farlo già!

Xiaomi 12T in vendita in alcuni paesi e qualcuno l'ha già acquistato

Stando a quanto riportato da varie testate, un utente peruviano avrebbe acquistato da un rivenditore locale un'unità dello Xiaomi 12T, nonostante il flagship non sia stato ancora annunciato. Raggiunto dal team di Xiaomiui (portare di appassionati della compagnia cinese), l'utente in questione avrebbe fornito gli scatti dal vivo che trovate all'interno dell'articolo.

Si tratta di immagini inequivocabili, che mostrano lo smartphone con il logo Xiaomi: il design è proprio quello di Redmi K50 Ultra, di cui 12T dovrebbe essere il rebrand occidentale. Il modello Xiaomi 12T Pro non dovrebbe differire di molto e la grande novità sarebbe la presenza di una fotocamera da 200 MP.

Il fatto che il top di gamma sia già in vendita – ovviamente, immaginiamo per errore – significa che il lancio non è lontano. Ha quando la conferma del debutto? Nel frattempo, qui trovate un'immagine render di 12T in compagnia di Realme Pad mentre se volete saperne di più sulla prossima serie top, eccovi il nostro approfondimento dedicato.

