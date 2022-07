Xiaomi Band 7 si aggiorna: tra nuove funzionalità e correzioni, ecco tutte le novità

Non è passato molto tempo dal rilascio del primo aggiornamento per Xiaomi Band 7, ma il tanto apprezzato fitness band si appresta a ricevere un secondo update che porta il software alla versione 1.19.15. Il nuovo aggiornamento introduce delle novità dal punto di vista delle funzionalità e corregge alcuni bug noti.

Tutte le novità del secondo grande aggiornamento di Xiaomi Band 7

Xiaomi sta in queste ore rilasciando un secondo aggiornamento per Band 7, introducendo diverse novità. Anzitutto, la versione 1.19.15 del software della fitness band introduce l'allenamento a intervalli per alcune modalità sport. In secondo luogo, è stata aggiunta la possibilità di cambiare il colore del carattere del quadrante fotografico e, infine, è stato introdotto un nuovo orologio mondiale.

Tantissimi i bug corretti, tra cui quello di riavvio improvviso di Xiaomi Band 7, quello della visualizzazione sovrapposta di messaggi lunghi e quello del ripristino dell'intensità della vibrazione dopo il riavvio del dispositivo. Oltre ciò, Xiaomi ha affermato di aver ridotto al minimo i blocchi improvvisi di Band 7 e di aver risolto problemi relativi ad un notevole consumo energetico.

L'aggiornamento è in fase di rilascio in Cina, dove gli utenti in possesso di una Xiaomi Band 7 possono installare la nuova versione del software tramite l'app Zepp Life. Non è ancora noto se e quando l'aggiornamento verrà reso disponibile anche in altri mercati, né se tutte le nuove funzionalità arriveranno sui modelli global. Staremo a vedere.

Intanto, se volete sapere di più sulla fitness band di casa Xiaomi, consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione completa.

