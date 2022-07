Realme Q5 Carnival Edition fa il pieno di GB: più RAM e più spazio per le vostre app preferite

Realme ha appena lanciato Q5 Carnival Edition, una versione migliorata dello smartphone lanciato ad aprile. Rispetto alla variante base, infatti, questo nuovo dispositivo offre una maggiore quantità di RAM e di spazio di archiviazione interna, mentre mantiene il resto delle caratteristiche. Si tratta comunque di un buon compromesso per chi è alla ricerca di un mid-range in grado di garantire delle ottime performance ad un prezzo più contenuto.

Realme Q5 Carnival Edition: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Dal punto di vista del design, Realme Q5 Carnival Edition è praticamente identico alla variante standard. Il dispositivo è disponibile in tre diverse colorazioni traslucide (giallo, bianco e nero) e abbandona la particolare trama a scacchiera che abbiamo visto sui modelli Pro. Questo smartphone è dotato di un lettore di impronte digitali montato lateralmente e si caratterizza per un rapporto schermo-corpo del 90.8%.

Il dispositivo sfoggia un ampio display LCD da 6.58″ con risoluzione FHD+ e punch hole per la fotocamera anteriore, una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, frequenza di campionamento del tocco di 240 Hz, e può raggiungere una luminosità massima di 600 nit.

Specifiche tecniche

Realme Q5 Carnival Edition presenta una scheda tecnica molto simile a quella della variante base, fatta eccezione per la quantità di RAM e di spazio di archiviazione disponibile, che ha subito un level-up. Dunque, lo smartphone è alimentato dallo stesso SoC Qualcomm Snapdragon 695 (octa-core con una frequenza massima di 2.2 GHz), ma viene fornito con 12 GB di RAM LPDDR4x, 256 GB di memoria UFS 2.2 e supporta fino a 7 GB di RAM estesa.

Anche il comparto fotografico è lo stesso: abbiamo una tripla fotocamera esterna con sensore principale da 50 MP, accompagnato da una lente di profondità da 2 MP e una fotocamera macro da 2 MP, mentre la fotocamera frontale per selfie è da 16 MP.

Tra le altre caratteristiche troviamo una batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 60 W, connettività 5G, dual-SIM, Wi-Fi 802.1ac, Bluetooth 5.1 e USB di tipo C. Lato software, infine, lo smartphone basa il suo funzionamento su Android 12 customizzato con la Realme UI 3.0.

Realme Q5 Carnival Edition – prezzo e disponibilità

Realme Q5 Carnival Edition può essere acquistato in Cina nelle colorazioni Racing Dusk, Glacier Waves e Phantom al prezzo di 2.399 yuan, ovvero circa 350€ al cambio. Al momento, non si hanno ancora informazioni su un eventuale lancio in altri mercati.

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!⭐️ Scopri il