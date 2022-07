Xiaomi aggiorna l’app Galleria e “ruba” una feature di Facebook

Di recente si è iniziato a vociferare della possibilità che la MIUI 14 arrivi già nelle prossime settimane, ma Xiaomi non sta con le mani in mano. Tralasciando i rumors sulla prossima major release MIUI, il team di sviluppo dell'azienda continua a rilasciare aggiornamenti delle varie componenti che ne fanno parte, compresa l'app Galleria. Per esempio, di recente abbiamo visto l'aggiunta di nuovi filtri e della nuova UI, ma la funzione di cui vi parlo oggi potreste averla già vista da qualche altra parte.

La nuova versione dell'app Galleria di Xiaomi permette di rispolverare i propri ricordi

Aggiornando l'app Galleria all'ultima versione disponibile, infatti, si scopre subito qual è l'aggiunta principale attuata da Xiaomi. Mi riferisco al redesign della tab “Recommendations“, all'interno della quale è stata aggiunta l'opzione “On this day a year ago“. In poche parole, la Galleria degli smartphone Xiaomi vi permetterà di vedere in un click foto e video realizzati un anno fa. Un ottimo modo per rispolverare i ricordi senza dover per forza scarrellare fra decine se non centinaia di contenuti presenti in memoria.

Una funzione che ricalca quella che già da tempo troviamo su social come Facebook, e che sicuramente sarà gradita da chi ha uno smartphone Xiaomi con molti file multimediali. Questa funzione può essere trovata a partire dalla versione V3.4.9.0_v1: se non l'aveste ancora ricevuto, potete scaricare questo aggiornamento dal nostro articolo dedicato.

Scarica MIUI Galleria V3.4.9.0_v1

