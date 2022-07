Kaisda K4 è la e-MTB ideale per il tuo sport quotidiano

Non sempre le bici elettriche standard soddisfano le nostre esigenze, soprattutto se siamo sportivi. Per questo, affidarsi ad una mountain bike elettrica può essere una soluzione più corretta e, nel caso ne cercaste una, la Kaisda K4 può fare al caso vostro, specie in offerta con codice sconto su Geekbuying e spedizione dall'Europa.

Codice sconto Kaisda K4: come risparmiare sulla mountain bike elettrica in offerta

La Kaisda K4 è una MTB dal design ergonomico, pensata proprio per le pedalate più sportive con la sua struttura affusolata e leggera. Le ruyote sono rappresentate da pneumatici da 26″ x 1.95″, mentre per il cambio è presente uno di tipo Shimano a 21 marce. Per i freni è presente un sistema a disco. Manca un faro LED anteriore per le passeggiate notturne.

Passando al lato elettrico e prestazionale, abbiamo un motore da 350W, che grazie alla batteria da 36V/10.4 Ah, può raggiungere un'autonomia fino a 40 km. Le modalità di pedalata sono 3. Presente anche un sistema di ammortizzatori a forcella, così come sulla parte posteriore è presente un display per monitorare il tragitto.

Per poter acquistare la mountain bike elettrica Kaisda K4, potete rifarvi dunque all'offerta di Geekbuying con codice sconto, che ve la porta ad un prezzo molto competitivo e, in maniera molto comoda, la riceverete dai magazzini europei dello store, quindi in pochissimi giorni. Vi lasciamo il box con il Coupon qui in basso: se non doveste visualizzarlo correttamente, vi consigliamo disabilitare AdBlock.

Siete ancora affamati di offerte? Iscrivendovi al nostro canale Telegram dedicato a Geekbuying, farete in modo di non perdere nessuna offerta e restare aggiornati in tempo reale sui vari sconti disponibili!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il