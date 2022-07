vivo Xclusive Care: come funziona e quali sono i vantaggi del servizio esclusivo di X80 Pro?

Chiunque acquisterà vivo X80 Pro potrà beneficiare del servizio esclusivo Xclusive Care per ricevere assistenza post-vendita gratuita, sia per la riparazione dello smartphone che per scoprire maggiori informazioni su funzionalità e applicazioni del più recente flagship. Ecco tutti i dettagli su come funziona e i vantaggi offerti!

vivo Xclusive Care è il servizio esclusivo post-vendita per tutti gli utenti con X80 Pro

vivo ha pensato a Xclusive Care, un servizio di assistenza post-vendita esclusivo, incluso nell'acquisto di vivo X80 Pro. Il servizio include la riparazione o la sostituzione gratuita dello schermo danneggiato nei primi sei mesi successivi all'acquisto e video-assistenza in caso di problemi tecnici, malfunzionamento o per scoprire informazioni sullo smartphone, sulle sue funzionalità e sulle sue applicazioni. Oltre ciò, vivo Xclusive Care offre il pick-up gratuito di X80 Pro, per una riparazione dello smartphone a costo zero e senza preoccupazioni.

A proposito di X80 Pro, questo è il più recente flagship lanciato dal produttore cinese. Disponibile in Italia da fine giugno, questo smartphone sfoggia un ampio schermo WQHD+ da 6.78″ AMOLED E5 curvo a 10-bit ed è mosso dal potente SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Il comparto fotografico offre quattro sensori esterni, di cui il principale Samsung GNV da 50 MP e può registrare video in 8K. Lo smartphone può essere acquistato presso i principali negozi di elettronica e online ad un prezzo di listino di 1.299€.

