Red Magic 7S Pro ufficiale in Italia con Snapdragon 8+ e fotocamera sotto lo schermo!

A distanza di pochissimo dal lancio in patria, ecco che Nubia porta in Europa la sua ultima belva da gaming. Red Magic 7S Pro è il primo top di gamma del brand equipaggiato con lo Snapdragon 8+ Gen 1 ed ora è finalmente disponibile anche in Italia: andiamo a ripassare insieme tutte le novità e scoprire il prezzo di vendita per il nostro paese!

Red Magic 7S Pro arriva in Italia: caratteristiche e prezzo del nuovo top da gaming

In fatto di stile, Red Magic 7S Pro non si discosta molto dal predecessore (date un'occhiata alla nostra recensione della versione 7 Pro): parliamo di uno smartphone da gaming da look aggressivo, linee robotiche ed un'atmosfera generale “fantascientifica”. Un dispositivo che si fa notare, dotato di una ventolina di raffreddamento resa ancora più visibile dalle luci LED RGB. Lungo il frame destro sono presenti dei pulsanti touch per poter giocare ai titoli più impegnativi con la massima comodità.

Ovviamente il display è una soluzione di tutto rispetto: parliamo di uno schermo AMOLED da 6.8″ con refresh rate a 120 Hz. La risoluzione è in Full HD+ ed è presente una fotocamera integrata direttamente sotto il pannello (proprio come nel caso del predecessore).

Come per ogni top di gamma attuale che si rispetti, il cuore del super flagship è lo Snapdragon 8+ Gen 1, ultima incarnazione del chipset premium di Qualcomm; latot memorie abbiamo RAM di tipo LPDDR5 e storage UFS 3.1. Il SoC è accompagnato dal chip indipendente Red Core No.1, il quale si occupa della gestione delle funzionalità da gaming. La batteria da 5.000 mAh supporta la ricarica rapida da 120W.

Paura di eventuali problemi di temperatura? Niente paura: il sistema ICE 10.0 permette di beneficiare di un raffreddamento avanzato, basato su una ventolina, un modulo al liquido, una camera di vapore ed una piastra di dissipazione di grandi dimensioni.

Red Magic 7S Pro offre una tripla fotocamera composta da un sensore principale da 64 MP, supportato da un grandangolo da 8 MP ed un obiettivo macro da 2 MP. Concludiamo la nostra panoramica con il software a bordo, ossia Android 12 sotto forma di Red Magic OS 5.5.

Quando costa il nuovo smartphone da gaming Red Magic 7S Pro?

Il top da gaming offre prestazioni al top ed uno stile unico ed ora è finalmente disponibile anche in Italia. Il prezzo di Red Magic 7S Pro parte da 799€; ci sono varie versioni e di seguito trovate tutti i dettagli, insieme al taglio di memoria e il relativo prezzo:

versione Obsidian – 12/256 GB a 779€

versione Mercury – 18/512 GB a 949€

versione Supernova – 18/512 GB a 949€

Il nuovo smartphone del brand partner di Nubia sarà disponibile in offerta Early Bird dal 2 all'8 agosto; le vendite vere e proprie partiranno dal 9 agosto, sia sullo store ufficiale che su Amazon.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il