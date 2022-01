Xiaomi aggiorna la Galleria e la rende più ordinata

Come ben saprete, Xiaomi sta rilasciando il nuovo aggiornamento alla MIUI 13, ma non solo: c'è un nuovo update anche per l'app Galleria. Fra le varie app di sistema pre-installate nella MIUI, quella della Galleria è una delle più utili e utilizzate. Da essa passa la propria gestione dei file multimediali, ma non solo: dei ricordi del proprio quotidiano, sotto forma di foto e video. Proprio per questo, avere un'app che sia il più funzionale possibile è senza ombra di dubbio un vantaggio.

Un nuovo aggiornamento della MIUI di Xiaomi dà una sistemata alla Galleria

L'app Galleria della MIUI presente negli smartphone Xiaomi non è soltanto uno strumento per sfogliare questi ricordi. Come un po' tutte le app del genere delle UI rivali, anche quella di Xiaomi permette di modificare queste immagini. E più passa il tempo, più opzioni di modifica e personalizzazione vengono aggiunte, rendendo le possibilità più complete ma anche potenzialmente più confuse.

Per questo, con il nuovo aggiornamento V0.7 dell'app Gallery Editor è stata modificata la UI. Tutte le opzioni di modifica presenti sono state divise in due categorie: “Basic” e “AI“. Nella prima troviamo gli strumenti di modifica classica, cioè ritaglio, esposizione, luminosità, contrasto, saturazione, filtri, disegno, testo e così via. Nella seconda, invece, sono presenti le opzioni che si basano sull'elaborazione mediante intelligenza artificiale. È qua che troviamo l'opzione per sostituire il cielo, ma anche per la rimozione di persone e oggetti di troppo, gli sticker e il framing dell'immagine.

Se non aveste ancora ricevuto l'aggiornamento, potete scaricarlo dal nostro articolo dedicato.

