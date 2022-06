Xiaomi aggiorna la Galleria: i nuovi filtri vi cambiano la faccia

È in arrivo un nuovo aggiornamento da parte di Xiaomi, non per la MIUI ma per l'app Galleria. Sì, perché all'interno dell'interfaccia proprietaria della compagnia albergano tante app che compongono l'esperienza generale su smartphone e tablet. E una di queste è proprio quella della Galleria e il relativo editor, con cui consultare foto (e video) e modificarle a proprio piacimento.

Ecco tutte le novità del nuovo aggiornamento Xiaomi per l'app Galleria della MIUI

L'aggiornamento in questione porta l'app Galleria alla versione 0.8.2.1. Aprendo l'app, si nota in basso l'aggiunta della terza voce “Beautify“, con cui avere accesso a tre modalità: “Smart“, “Skin” e “HD Portrait“. Cliccando su “Smart“, il software analizza il volto nella foto che si sta modificando e si regola di conseguenza, proponendo dei preset che modificano le forme del viso e il tono della pelle. Cliccando su “Skin“, invece, si può intervenire manualmente su parametri relativi a pori della pelle, uniformità, cipria, occhi e ombretto, sopracciglia, scolpitura, macchie, rughe, carnagione, texture e tono della pelle. Infine, con “HD Portrait” viene migliorata la risoluzione dell'immagine.

Se foste interessati a provare il nuovo aggiornamento della MIUI Galleria, potete installare manualmente l'aggiornamento sul vostro Xiaomi, Redmi o POCO. Per scaricarlo, andate nell'articolo dedicato dove trovate tutte le ultime versioni delle app Xiaomi. Tuttavia, pare che queste nuove funzioni siano compatibili solamente con i seguenti modelli: serie Xiaomi 12, 10 e 10, serie Redmi K50, Xiaomi MIX 4 e CIVI.

