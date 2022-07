Xiaomi 12 Pro: e se fosse lui ad avere Dimensity 9000+?

La storia “d'amore” tra Xiaomi e MediaTek non è ancora sbocciata del tutto, ma qualcosa si muove e pare anche in grande. Infatti, più voci rincorrono un top gamma del brand con Dimensity 9000 o 9000+, ma ad oggi non ha volto: e se fosse una versione alternativa di Xiaomi 12 Pro quella prescelta?

Xiaomi 12 Pro Dimensity scovata nei codici: cosa sappiamo in merito?

Hmmmm…. Xiaomi 12 Pro Dimensity🤔 pic.twitter.com/fNLb9HxWA7 — Kacper Skrzypek 🇵🇱 (@kacskrz) July 1, 2022

Da dove proviene la notizia di un possibile 12 Pro con chip MediaTek? La risposta arriva da Kacper Skrzypek, sviluppatore MIUI che spesso ci ha rivelato succosi dettagli in merito al mondo Xiaomi. Egli ci fa vedere un estratto, probabilmente da dei codici MIUI, che vede proprio la dicitura Xiaomi 12 Pro Dimensity. Ma cosa vuol dire?

Essendo che nella lista è presente anche CIVI 1S, anzitutto è un discorso che potrebbe essere relativo alla sola Cina, ma ciò non toglie che cambia un po' di prospettive in merito al primo Xiaomi top gamma con Dimensity 9000. Infatti, fino ad oggi sapevamo che Xiaomi 12S Pro avrebbe avuto due versioni, una con Qualcomm ed una con MediaTek, ma le recentissime conferme hanno per ora indicato solo lo Snapdragon 8+ Gen 1, senza citare il chipset del produttore taiwanese.

Fatta questa premessa e fatta la premessa che Xiaomi 12T sia un prodotto esclusivamente Global e quindi possibile rebrand di questo ipotetico modello, non è affatto escluso (quanto meno per lo sviluppatore in questione) che Xiaomi 12 Pro sia il primo dotato di Dimensity 9000 o addirittura con Dimensity 9000+, togliendo il potenziale debutto assoluto a Redmi. Insomma, il discorso Xiaomi/MediaTek inizia a farsi seriamente interessante. E chissà che il 4 luglio 2022 non ci sia una sorpresa proprio in merito a questa vicenda. Intanto, potete consultare la nostra recensione di Xiaomi 12 Pro con Snapdragon, per capire un po' come va questo smartphone.

