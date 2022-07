Xiaomi conferma Snapdragon 8+ Gen 1 su tutta la serie 12S

Quando il 20 maggio 2022 fu annunciato il nuovo Snapdragon 8+ Gen 1, Xiaomi fu la prima a dichiarare che un suo smartphone avrebbe integrato tale chipset, ma all'epoca si pensava fosse relativo al solo 12S Ultra. Ora, invece, la stessa Xiaomi ha annunciato che tutta la serie 12S, compreso il modello base ed il Pro, troveranno tale soluzione in fatto di SoC.

Xiaomi 12S, 12S Pro e 12S UItra con Snapdragon 8+ Gen 1: miglioreranno i consumi?

L'annuncio di Xiaomi per il chipset si presenta come qualcosa di generale e non specifico di un solo modello. Dunque, quando intende che la serie 12S sarà dotata dello Snapdragon 8+ Gen 1, conferma che saranno tutti e tre i modelli a esserne dotati. Ma direte, rispetto alle indiscrezioni precedenti, cosa c'è di nuovo?

Se per Xiaomi 12S Ultra c'erano pochi dubbi e così è poi parso anche per 12S base arrivato su Geekbench, per il modello Pro c'era qualche dubbio in più da chiarire. O meglio, le certificazioni arrivate ci mostravano due soluzioni relativamente al SoC, una appunto con la soluzione Qualcomm e l'altra con Dimensity 9000. Ad oggi, Xiaomi non ha ancora comunicato nulla in merito alla versione MediaTek, quindi non è escluso che lo smartphone con Dimensity 9000 non faccia poi parte della serie 12S.

Chiaramente è tutto da confermare in merito al Pro, ma per ora è sicuro che tutti e tre saranno mossi dall'ultimo campione Snapdragon. Ricordiamo che la soluzione Qualcomm è un SoC con processo produttivo a 4 nm TSMC, una CPU Octa-Core composta così: 1 x 3,2 GHz X2 + 3 x 2,75 GHz A710 + 4 x 2,0 GHz A510. Infine, è presente la GPU Adreno 730 migliorata a 900 MHz. In merito, sarà interessante vedere il lavoro che proverà a fare il brand per ridurre consumi e migliorare le prestazioni. Per saperne di più su Xiaomi 12S e 12S Pro, vi lasciamo l'approfondimento dedicato, così come vi lasciamo l'articolo riepilogativo per 12S Ultra.

