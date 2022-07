MIUI 12.5 Stabile: link download per vari modelli Xiaomi e Redmi | Download

Ci siamo: sta partendo ufficialmente il roll-out della tanto attesa MIUI 12.5 da parte del team di sviluppatori Xiaomi. Fino ad oggi, infatti, chi voleva provare le novità della nuova versione MIUI doveva necessariamente affidarsi alle ROM Beta. Ma con l'avvento della primavera inizieranno ad arrivare via via le release della versione Stabile della ROM che troveremo su Xiaomi, Redmi e POCO. E come ho già fatto con la MIUI 12, ho deciso di creare un nuovo articolo in cui potete trovare il link al download di tutte lpe ROM disponibili.

Potete trovarle sia in formato Fastboot che Recovery, in modo da darvi entrambi le possibilità per l'installazione manuale. In entrambi i casi, trovate la guida all'installazione in fondo all'articolo. Come al solito, nel caso in cui l'aggiornamento rilasciato non fosse definitivo, troverete indicata la dicitura Stable Beta. Per chi non sapesse cosa sono, sono una via di mezzo fra le ROM Beta e quelle Stabili. Una volta terminata la fase di Beta Testing, si ottengono quelle ROM che vengono definite in gergo “Release Candidate”, ovvero pronte per il roll-out. Sono ROM tecnicamente definitive e pronte al pubblico, ma che potrebbero ancora avere qualche bug e quindi vengono rilasciate come Stable Beta a coloro che fanno parte del beta testing. Potete comunque installarle manualmente, ma a vostro rischio e pericolo.1

Ultimo aggiornamento: luglio 2022

MIUI 12.5 Stabile: tutte le versioni disponibili per i vari Xiaomi, Redmi e POCO

All'interno di questo articolo troverete via via tutte le versioni della MIUI 12.5 disponibile per i vari modelli: Global, EEA e China. Nel caso in cui il vostro modello non fosse elencato, significa che per il momento non è previsto che riceva l'aggiornamento. Al contempo, ho aggiunto la colonna “MIUI 13” che vi fa sapere se il vostro modello ha ricevuto il major update.

Come installare la MIUI 12.5

MIUI 12.5 China

Per il momento, su alcuni modelli la MIUI 12.5 è disponibile unicamente sotto forma di ROM China Stabile, pertanto senza lingua italiana e con servizi Google assenti di default. Questo significa che, se avete una ROM Global o EEA, per passare al ramo China dovrete necessariamente effettuare lo sblocco del bootloader. Una volta eseguito lo sblocco, dovrete passare alla custom recovery TWRP compatibile col vostro modello per poter installare la ROM. Questi passaggi comportano la formattazione della memoria, pertanto fai eventualmente un backup dei dati che vuoi conservare.

A questo punto, scaricate la Recovery ROM per il vostro smartphone e copiatela nella sua memoria interna. Ecco la procedura da seguire:

Spegni lo smartphone e avvialo in modalità Fastboot

Collegalo al PC via USB

Nella cartella ADB (solitamente “platform tools“) tieni premuto il tasto Shift, clicca col destro del mouse in un punto vuoto e seleziona “Apri finestra PowerShell qui”

Inserisci il comando “fastboot devices” per verificare che lo smartphone sia correttamente rivelato (dovrebbe comparire una stringa alfanumerica)

Inserisci il comando “fastboot boot recovery twrp.img” (al posto di “twrp” inserisci il nome esatto del file TWRP che stai usando) e premi Invio mentre tieni premuto il tasto Volume Su per avviare lo smartphone in modalità TWRP

Dalla schermata TWRP clicca su “Install” e seleziona il file della Recovery ROM

Avvia la procedura d'installazione e riavvia lo smartphone

MIUI 12.5 Global/EEA

Se invece aveste uno smartphone con MIUI 12 Global/EEA e fosse stata rilasciata la MIUI 12.5 Global/EEA, allora potete procedere con l'installazione senza passaggi di modding.

Modalità recovery Rinominate il file scaricato in “update.zip” e spostatelo nella directory principale della memoria nello smartphone Riavviate lo smartphone in modalità recovery Scorrendo con i tasti del volume e selezionate l'opzione “Install update.zip” premendo il tasto Power Installatelo e scegliete “Reboot” nel caso non si riavviasse da solo

Modalità Fastboot Scarica MiFlash Tool, estrai l'archivio ed installa il software Riavvia lo smartphone in modalità Fastboot: per farlo, da spento tieni premuto il tasto Accensione e Volume Giù per qualche secondo Collega lo smartphone al PC Avvia MiFlash Tool, clicca su “Select” e seleziona la cartella “Firmware” nella cartella della Fastboot ROM Clicca in basso su “Clean all“, imposta accanto su “flash_all.bat” e poi su “Flash” in alto a destra per avviare l'installazione

Modalità Aggiornamento OTA Scarica la ROM e copiala nella memoria dello smartphone Vai in “Impostazioni/Info sistema“ Clicca sul logo MIUI in alto a sinistra Clicca sui tre pallini in alto a destra Seleziona “Scegli il pacchetto d'aggiornamento“ Scegli la ROM nella memoria ed avvia l'update



Se questi metodi non funzionassero, allora dovrete per forza agire come fosse una ROM China. In tal caso, fate riferimento al capitolo precedente.

MIUI 12.5 Changelog

Sistema La risposta ai gesti è ora istantanea Con una potenza di rendering 20 volte superiore, ora ci sono pochi limiti a ciò che puoi vedere sullo schermo. Con le regolazioni personalizzate in base al modello di dispositivo, qualsiasi telefono diventa più veloce dopo l'aggiornamento. MIUI diventa più leggera, veloce e durevole.

Animazioni di sistema Un nuovo framework di animazione rende il movimento in modo più realistico. Il nuovo design della UI è incentrato sulla visualizzazione e sull'interazione realistica con il dispositivo.

Suoni di sistema Nature mix è un nuovo modo entusiasmante di creare il proprio sistema audio di notifica. Centinaia di suoni di sistema che rappresentano animali di tutto il mondo. Suoni del sistema stereo.

Super Wallpaper Super Wallpaper del Monte Siguniang.

Protezione della privacy Ora puoi vedere quali app accedono ai tuoi appunti e controllarne l'accesso. L'utilizzo della posizione approssimativa aggiunge punti alla protezione della privacy. Puoi gestire le autorizzazioni sensibili e il comportamento delle app correlate in modo indipendente. Viene monitorato anche il comportamento delle pagine web, il che ti aiuta a bloccare azioni indesiderate e dannose. Sta a te decidere chi e quando monitorare il tuo comportamento online. Tutte le app ora vengono fornite con una dichiarazione di sicurezza di GetApps. Scanner dei rischi della privacy. Controlla quali app accedono ed eliminano elementi dalla tua Galleria. Una panoramica completa di tutte le autorizzazioni sensibili. Riceverai una notifica ogni volta che vengono utilizzate autorizzazioni ad alto rischio e potrai bloccare le azioni corrispondenti. Una nuovissima pagina sulla protezione della privacy.

Note Componi mappe mentali con strutture complesse. Nuovi strumenti per scarabocchiare e disegnare. Tieni premuto uno schizzo per regolare automaticamente i tratti. Una scorciatoia gestuale ora ti consente di creare note, attività ed estratti ovunque. Gli estratti salvano testi, URL e immagini in Note con pochi semplici tocchi. I layout dinamici portano la tipografia in Note a un nuovo livello. Note completamente nuove.

MIUI+ Puoi combinare il telefono e il computer in un'unica postazione di lavoro. Puoi visualizzare le notifiche MIUI e aprire le app del telefono sul tuo computer. Le app dal telefono possono essere trasferite al computer. Gli elementi copiati su un telefono ora possono essere incollati sul computer e viceversa. Le foto e gli screenshot da un dispositivo mobile possono essere utilizzati immediatamente su un computer. Le pagine Web possono essere trasferite senza problemi da un dispositivo a un altro. Puoi trasferire file sul tuo dispositivo mobile utilizzando il pannello “MIUI +” del tuo computer. Nuovo “File Manager” e “Note” per computer.

Finestre mobili I messenger istantanei ora supportano le finestre mobili. Le finestre mobili possono essere rapidamente sostituite con versioni a schermo intero delle app. Le flashcard delle app mostrano le informazioni chiave quando le app vengono visualizzate come finestre mobili. Ulteriori informazioni sulle nuove funzioni in “Funzioni speciali”.

Xiaomi Health Ora puoi misurare la tua frequenza cardiaca utilizzando la fotocamera. Inizia a registrare manualmente gli allenamenti di corsa, camminata e ciclismo e goditi molte lezioni di allenamento online. Il riconoscimento automatico dell'allenamento è ora molto più preciso.

Home screen Animazione “Ripples” per il download delle app. Animazione “Burst” per la disinstallazione delle app. Nuovo design per le cartelle delle app. Un layout verticale per Recenti.

Casting Il rapporto di aspetto viene regolato automaticamente sul monitor esterno durante la trasmissione. L'audio dell'app che viene trasmesso in una finestra mobile è separato dall'altro audio.

Xiaomi Cloud Il gestore delle password ti consente di memorizzare le password nel cloud. Puoi condividere la posizione del dispositivo con altre persone nel tuo gruppo di condivisione familiare. Le informazioni sulla posizione possono essere registrate automaticamente prima che il dispositivo si spenga. Converti immagini in PDF.

Mi Carrier Ora puoi gestire più schede SIM.

IME Un modo più conveniente per spostare un cursore utilizzando la barra di scorrimento. I pulsanti funzione supportano il passaggio tra le lingue e le tastiere. È possibile tenere premuti i pulsanti di funzione per accedere a più funzioni. Temi personalizzati per tastiere.

Temi Opzioni di regolazione peso dei font di terze parti. Funzionalità di personalizzazione per sfondi di sistema, animazioni e suoni.

Browser Personalizzazione dello sfondo nella modalità Lite. Modalità Incognito ridisegnata. Le pagine si caricano molto più velocemente ora.

Mi Family Ora puoi gestire più schede SIM. Centro di controllo del dispositivo rinnovato.

Ricerca I risultati della ricerca locale vengono ora ordinati automaticamente. Design tutto nuovo.



di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il