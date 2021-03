Contestualmente alla presentazione della serie Mi 11, Xiaomi ha annunciato l'inizio della fase di testing per la nuova MIUI 12.5 Beta. Prima che la nuova build prenda pianta in veste stabile sarà necessario attendere, ma questo rappresenta il primo step in questa direzione. Nell'attesa di poterla saggiare concretamente, il team di sviluppo ha dato il via alla fase di Early Access, permettendo agli utenti di partecipare alla registrazione. Ecco, quindi, la lista di modelli degli smartphone compatibili con la nuova versione della MIUI.

Ultimo aggiornamento: 1 marzo

Come per la MIUI 12 Beta, la premessa è la medesima: tecnicamente la MIUI 12.5 Beta non è aperta a chiunque, ma soltanto ad una ristretta fascia di utenti. Inoltre, si tratta di ROM rivolte al pubblico cinese, pertanto con tutte le limitazioni dei firmware asiatici. Quindi installatele a vostro rischio e pericolo, noi non ci prendiamo responsabilità per eventuali problematiche.

I modelli che trovate elencati di seguito rappresentano soltanto una porzione della lista completa, ovvero quelli che fanno parte della prima wave di beta testing. Vi ricordiamo che delle novità della MIUI 12.5 abbiamo parlato nell'articolo dedicato.

21.2.26

Changelog Browser Optimized the browser startup speed Fixed issues such as invalid clipboard copying in certain scenarios My video module page optimization



Release precedenti

21.2.24

Come installare la MIUI 12.5 Beta

Se voleste scaricare ed installare la MIUI 12.5 Beta sul vostro smartphone Xiaomi, Redmi o POCO, vi rimandiamo alla nostra guida dedicata.

