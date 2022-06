Fra gli smartphone più venduti al mondo ci sono sempre meno Xiaomi

È sempre interessante scoprire qual è la top 10 degli smartphone più venduti, perché ci permette di avere un quadro di quali siano i brand più apprezzati dai consumatori. Per esempio, se si guarda allo scorso anno, il 2021 si è concluso con una classifica guidata perlopiù da Apple, seguita in minore parte da Xiaomi e Samsung. Tuttavia, stiamo constatando che questo 2022 è iniziato diversamente per tutto il mercato degli smartphone, perlopiù in maniera negativa.

La top 10 degli smartphone più venduti nel 2022 è dominata da Apple e Samsung

Se guardiamo alla classifica stilata dagli analisti di Counterpoint Research, il mese di aprile 2022 si è concluso quasi totalmente in favore di Apple e Samsung. Delle 10 posizioni che la compongono, 5 sono in mano di Apple e 4 di Samsung, e come al solito la differenza fra le due aziende sta nella fascia di prezzo. Se si guarda ai modelli più venduti di Samsung, solo uno è un prodotto premium (Galaxy S22 Ultra 5G), mentre gli altri sono tutti modelli di fascia medio/bassa (Galaxy A53 5G, A13 e A03 Core). Di tutti questi smartphone, i modelli Samsung di punta rappresentano solo il 22% di tutte le sue vendite.

Al contrario, 3 dei modelli più venduti di Apple sono i più costosi del catalogo (iPhone 13, 13 Pro e 13 Pro Max), uno è un top di gamma di scorsa generazione (iPhone 12) e l'altro è l'unico modello “economico” (iPhone SE 2022). Inoltre, Counterpoint Research fa presente che i modelli Apple di questione rappresentano l'89% delle vendite totali del mese in analisi.

L'unico modello non targato Samsung o Apple che compare nella classica degli smartphone più venduti è di Xiaomi, o meglio, di Redmi. In ultima posizione figura quel Redmi Note 11 che per l'ennesima volta simboleggia quando importante sia il brand Redmi per le vendite della compagnia madre. Da notare, fra l'altro, che il modello in questione è Redmi Note 11 4G, cioè uno dei più economici della vasta famiglia Redmi Note 11.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il