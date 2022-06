Colora le tue serate estive con Yeelight Lightstrip Plus

Con l'avanzare delle decorazioni domestiche smart, avere un'illuminazione intelligente è sicuramente utile per creare l'atmosfera perfetta in ogni stagione. Una soluzione? Yeelight Lightstrip Plus, la striscia luminosa controllabile tramite app adatta a tutte le esigenze: ora è in offerta lampo e spedizione dall'Europa!

Yeelight Lightstrip Plus: come fare per risparmiare sulla striscia LED in offerta lampo

La striscia LED multicolore di Yeelight è disponibile con una lunghezza di 2 metri e – trattandosi di un prodotto smart – è pienamente compatibile con l'app Mi Home di Xiaomi. La potenza del dispositivo è di 7.5W. In questo modo potrete controllare da remoto la striscia luminosa, oppure impostare degli orari di accensione e spegnimento (oltre che le colorazioni preferite).

Se invece volete il supporto di un telecomando, non temete: è presente anche un controller fisico. Il dispositivo supporta inoltre Google Home, Amazon Alexa, in modo da andare incontro a qualsiasi esigenze. Se ne volete sapere di più, vi lasciamo la recensione dettagliata, per capire se può fare al caso vostro.

In ogni caso, la striscia LED Yeelight Lightstrip Plus va in offerta lampo su Goboo con spedizione dall'Europa, che la rende decisamente molto interessante per la categoria in cui si colloca. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Yeelight (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram GizDeals, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

