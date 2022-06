Xiaomi Band 7, trapela il prezzo per l’Europa: ecco quanto costerà

La nuova Xiaomi Band 7 è stata lanciata di recente in Cina e non ha deluso le aspettative (anche se continua a mancare il GPS integrato). Ci sono state alcune novità degne di nota ma a parte questo, si tratta comunque di uno degli indossabili più attesi dagli appassionati. Stiamo aspettando il debutto in Europa e in Italia: non c'è ancora una data ma già si comincia a parlare del prezzo della Xiaomi Band 7 Global ed un leak svela quanto dovrebbe costare alle nostre latitudini.

Quanto costa Xiaomi Band 7 Global: trapela il possibile prezzo in Europa (e in Italia)

Se vi aspettate un rincaro rispetto alla Band 6, ovviamente avete centrato in pieno. Il prezzo di Xiaomi Band 7 Global, stando a quanto trapelato, dovrebbe essere compreso tra i 50€ ed i 60€ in Europa (precisamente in Germania): non c'è ancora la certezza assoluta, ma sarà sicuramente una cifra maggiore rispetto ai 49.9€ al lancio del precedente fitness tracker. Per amor di precisione ricordiamo inoltre che il prezzo di lancio della Band 6 NFC è stato di 54.9€: quindi, nel caso in cui arrivi anche il modello con chip per i pagamenti, aspettiamoci una cifra superiore ai 60€.

Tuttavia, al momento non è chiaro se il prezzo riportato dalle indiscrezioni fa riferimento alla versione base o alla variante NFC (anche se siamo più propensi a seguire la prima ipotesi).

In merito alla data di presentazione di Xiaomi Band 7 Global in Europa e in Italia, per ora non ci sono né indiscrezioni né conferme ufficiali. Il fitness tracker ha debuttato in patria con uno schermo più ampio, l'Always-on e tante modalità sportive: per saperne di più date un'occhiata al nostro approfondimento. Se invece volete comprare la Band 7 cinese (che è disponibile anche in lingua italiana), trovate tutti i dettagli in questo articolo.

