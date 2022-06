Amazfit GTR 3 Pro torna in Italia con la versione Limited Edition

Amazfit ha appena ampliato il suo catalogo di smartwatch in Italia presentando la Limited Edition del suo flagship GTR 3 Pro. Il nuovo wearable si configura ad un livello superiore del già performante ed elegante GTR 3 Pro, trovando materiali più pregiati e tante feature di grande livello.

Amazfit GTR 3 Pro Limited Edition: tutte le novità dello smartwatch Premium

Cosa distingue il GTR 3 Pro Limited Edition da quello standard? Da come si può vedere, lo stile assume tratti molto più pregiati e lo si può vedere dalla cassa in acciaio inossidabile e dai cinturini in similpelle, che si presentano morbidi e delicati sulla pelle. A questo si aggiunge un display AMOLED da 1.45″ in vetro temperato, con un rapporto schermo/corpo del 70.6%.

Passando poi alle funzioni presenti, ai materiali Premium si aggiungono un monitoraggio della salute 24 ore su 24 per frequenza cardiaca, saturazione dell'ossigeno nel sangue ed il livello di stress, con possibilità di testare le tre metriche contemporaneamente. Per lo sport, inoltre, abbiamo ben 150 modalità sportive che si possono monitorare, grazie all'algoritmo PeakBeats. Non mancano poi chiamate Bluetooth, tutte le potenzialità del sistema Zepp OS, con le mini-app integrate e supporto alle app di terze parti e anche una batteria che garantisce un'autonomia di 12 giorni.

Prezzo e disponibilità Italia

La Limited Edition di Amazfit GTR 3 Pro arriva in Italia sullo store di Amazon al prezzo consigliato di 299.90€, sebbene sarà ufficialmente in vendita dal prossimo 1° luglio 2022. Inoltre, vi lasciamo la recensione del modello standard, per farvi un'idea di come vada. N.B. Se non doveste visualizzare correttamente il link, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

