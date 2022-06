Xiaomi presenta un nuovo tagliacapelli per look perfetti, ricco di accessori e super economico!

Xiaomi ha da sempre cercato di inserirsi in ogni aspetto della vita quotidiana. Il suo ampio ecosistema, infatti, oltre a prevedere smartphone, auricolari, vari aspirapolvere e altri dispositivi smart, include anche alcuni prodotti per la cura della persona. Ultimo arrivato in questa categoria è Xiaomi Hair Clipper, un tagliacapelli dal design raffinato e ricco di accessori per un'acconciatura fai-da-te perfetta.

Xiaomi ha appena presentato Hair Clipper, il tagliacapelli per antonomasia. Il kit, oltre a includere il rasoio, prevede anche una serie di accessori tra testine di ricambio, spazzole di pulizia e asciugamano professionale per la raccolta dei peli.

Il tagliacapelli Xiaomi presenta una lama in ceramica rivestita in titanio grazie alla quale realizzare tagli più precisi, mentre il motore a bassa rumorosità può raggiungere i 6.200 RPM e garantire, in questo modo, la giusta potenza per tagliare in modo efficace e regolare anche i capelli più duri e ribelli.

I pettini distanziatori includono una testina per tagli tra i 3-21 mm, uno per tagli tra 23-41 mm e uno per sfoltire velocemente e facilmente i capelli, mentre la certificazione IPX7 fa in modo che la macchinetta possa essere lavata anche in acqua. I pettini possono invece essere puliti con un'apposita spazzola inclusa nella confezione. Infine, ma non meno importante, Xiaomi Hair Clipper è dotato di una batteria che garantisce 180 minuti di autonomia con una sola carica.

Per quanto riguarda prezzo e disponibilità, Xiaomi non ha ancora comunicato informazioni a riguardo ma la comparsa del prodotto sul sito Global fa sperare in un lancio globale del tagliacapelli. Il prezzo dovrebbe essere intorno ai 59€, ma ovviamente l'ultima parola spetta alla compagnia cinese.

