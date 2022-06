Amazfit Band 7 potrebbe essere più simile ad uno smartwatch che ad un fitness tracker

L'ente certificativo FCC ha pubblicato alcuni dettagli in merito ad un nuovo fitness tracker targato Huami. Il dispositivo è comparso con la sigla A2177 e dovrebbe trattarsi proprio del futuro Amazfit Band 7. Inoltre arrivano novità anche dal codice dell'applicazione ufficiale Zepp. Che cosa ci aspetta con la prossima smartband della compagnia?

Amazfit Band 7: trapela il possibile design e vari dettagli sulle specifiche

Volendo fare il punto della situazione, la prossima smartband dell'azienda cinese dovrebbe avere come nome in codice Bari ed arrivare con a bordo un display più ampio rispetto all'attuale versione (con risoluzione 368 x 194 pixel). Inoltre pare che Amazfit Band 7 offrirà l'NFC per i pagamenti, feature sempre più “vitale” per qualsiasi indossabile che si rispetti. Ritornando un attimo sul design, è impossibile non notare una certa “evoluzione”: il terminale sembra più uno smartwatch che un fitness tracker, in linea con modelli come Honor Band 6 e Huawei Band 7.

Il wearable è dotato di una batteria da 232 mAh, quindi più capiente rispetto a quella vista a bordo del rivale Xiaomi Band 7 (da 180 mAh). Inoltre alcune stringhe lasciano intendere che potremmo trovarci tra le mani un dispositivo dotato di Zepp OS, il nuovo sistema operativo proprietario di Huami (ma ovviamente è bene prendere con le pinze questa possibilità). Infine, Amazfit Band 7 dovrebbe avere dalla sua il GPS integrato, come mostrato sempre da alcune parti di codice.

Ovviamente tutto va preso con le dovute precauzioni: non sappiamo effettivamente se questo indossabile sarà lanciato come Amazfit Band 7, quindi è bene procedere con cautela (come al solito, in caso di anticipazioni).

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il