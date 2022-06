OPPO Reno 8 Pro resterà l’unico Snapdragon 7 Gen 1? I possibili motivi

Qualche settimana fa abbiamo accolto sul mercato, per ora cinese, OPPO Reno 8 Pro primo e finora unico smartphone con Snapdragon 7 Gen 1. La soluzione mid-range di Qualcomm con processo a 4 nm però potrebbe rimanere racchiusa nel solo modello di OPPO, almeno secondo una voce, ma quali potrebbero essere i motivi in merito?

Snapdragon 7 Gen 1 esclusiva di OPPO Reno 8 Pro? Perché potrebbe essere la realtà

Perché si è arrivati a questo tipo di teoria, perché si pensa che il nuovo chipset Qualcomm per la fascia medio-top possa non trovare una distribuzione tanto diffusa? La risposta, così come fu per lo Snapdragon 780 arrivato solo su Xiaomi Mi 11 Lite 5G, potrebbe essere il processo produttivo. Già a 5 nm si ebbero non poche difficoltà di produzione e, di conseguenza, non fu semplice dare un seguito a quella soluzione che, in effetti, prometteva davvero bene.

Why Snapdragon 7 Gen 1 more phones are not coming, just #OppoReno8Pro… Anyhow video coming soon pic.twitter.com/rwXLTypnVq — Sahil Karoul (@KaroulSahil) June 13, 2022

Ora che il processo produttivo, realizzato da Samsung, è diventato a 4 nm, le complessità potrebbero essere le stesse e, quindi, non è affatto escluso che possa fare la stessa fine, venendo poi rimpiazzato dopo qualche mese da un chipset più performante ma meno innovativo come è poi stato l'ottimo e utilizzatissimo Snapdragon 778G (e poi 778G+). Tra l'altro, gli addetti ai lavori non sono poi così entusiasti dei risultati ottenuti da questo SoC, quindi cambiare potrebbe essere utile.

Ecco perché, ad oggi, la sola OPPO ha lanciato e annunciato il primo e unico Snapdragon 7 Gen 1 in circolazione. Alla presentazione, si vociferava che anche Honor avrebbe utilizzato il chipset nella serie 70, ma questa ha poi visto un utilizzo di chipset MediaTek e del precedente Snapdragon 778G+ per il modello base. Lo stesso Xiaomi 12 Lite si vocifera potesse integrare questo chipset, ma a questo punto il dubbio inizia a salire anche per questo modello. Insomma, bisognerà attendere le prossime settimane per capire se questa è la realtà o se è solo una voce di corridoio.

