Dopo il debutto dei modelli della serie 12, anche in Italia, si parla anche di Xiaomi 12 Lite, il “piccolo” della famiglia, e in questo approfondimento cercheremo di raccogliere tutte le informazioni sul dispositivo, tra leak e conferme ufficiali (anche se per il momento è ancora tutto in divenire) su specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato.

Aggiornamento 10/06: si torna a parlare di Xiaomi 12 Lite, con alcuni dettagli sull'uscita. Trovate tutte le novità direttamente all'interno dell'articolo.

Xiaomi 12 Lite: tutto quello che sappiamo finora

Come anticipato anche in apertura, al momento è ancora tutto molto nebuloso: Xiaomi 12 Lite è stato protagonista di varie indiscrezioni. È stato avvistato nella certificazione EEC (relativa all'Est Europa) con la sigla 2203129G, ha fatto capolino su Geekbench ed anche presso l'ente FCC, diventando sempre più reale.

Design e display

Nel corso delle settimane sono arrivate molteplici indiscrezioni e varie certificazioni in merito a Xiaomi 12 Lite, andando a delinearne le caratteristiche. Il dispositivo dovrebbe adottare un display da 6.55″ Full HD+, un'unità AMOLED con refresh rate a 120 Hz, un sensore ID integrato ed un vetro protettivo Gorilla Glass (forse Victus?). Il design sembra ricalcare il medesimo stile dei fratelli maggiori, in modo da non creare “stacchi” in fatto di look, almeno secondo quanto si evince dalle presunte immagini dal vivo spuntate in rete.

Specifiche tecniche

Xiaomi 12 Lite 5G

•6.55" FHD+ AMOLED, 120Hz

•Qualcomm Snapdragon 778G

•6/8GB RAM

•128/256GB storage

•Rear Cam- 64MP (OIS) + 8MP (UW) + 5MP (macro)

•Front Cam- 16MP

•4,500mAh battery, 67W charging

•Android 12, MIUI 13

Il leaker indiano Yogesh Brar fa efficacemente il punto della situazione sulle presunte specifiche tecniche di Xiaomi 12 Lite. Il cuore del terminale sarebbe lo Snapdragon 778G ( praticamente lo stesso visto a bordo dell'attuale modello 11 Lite 5G NE), con 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di storage, il tutto alimentato da una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 67W. Il quadro si chiude poi con una tripla fotocamera da 64 + 8 + 5 MP con un sensore Samsung ISOCELL GW3 dotato di stabilizzazione OIS, grandangolo e macro; la selfie camera sarebbe un'unità 32 MP. Lato software non mancheranno Android 12 e la MIUI 13.

Segnaliamo che una presunta immagine dal vivo pubblicata sui social cinesi mostra la presenza di una fotocamera principale da 108 MP.

In base a certificazioni precedenti pare che dovremmo avere due dispositivi per il mercato Global anche se non sappiamo quali e quanti arriveranno in Europa.

Dovremmo avere lo Xiaomi 12 Lite standard, nome in codice L9 2203129G “taoyao“. Si tratterebbe del dispositivo di cui abbiamo parlato finora.

Ci sarebbe poi anche lo Xiaomi 12 Lite Zoom, siglato L9B 2203129BC “zijin”. Il nome ci riporta in mente il fu Mi 10 Lite Zoom: se da un lato dovremmo avere le stesse specifiche viste poco sopra, il comparto fotografico sarebbe migliore. Infatti il sensore macro cederebbe il posto ad un teleobiettivo, ma non viene specificato se si tratti di un modulo tradizionale oppure a periscopio. Ovviamente si tratta di dettagli da prendere con le dovute precauzioni.

Xiaomi 12 Lite – Prezzo e uscita

Il periodo di uscita del presunto Xiaomi 12 Lite non è stato ancora specificato ma secondo varie voci dovrebbe arrivare durante il Q2 2022: di recente un noto insider riporta che il lancio potrebbe avvenire nel corso del mese di luglio.

Ovviamente è bene prendere il tutto come semplici indiscrezioni: non appena ci saranno altre dettagli provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutte le novità. Intanto, se volete sapere tutto su Xiaomi 12, qui trovate la nostra recensione (e ci sono anche quelle dei fratelli 12 Pro e 12X).

