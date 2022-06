OPPO Reno 8 e 8 Pro Global: il periodo d’uscita è vicinissimo

Considerando che prima di vedere i top gamma della seconda tornata del 2022 potrebbe esserci un vuoto, OPPO Reno 8 e 8 Pro Global potrebbero essere tra gli smartphone più attesi ed il vicino periodo d'uscita aumenta la curiosità. Infatti, i top-mid range del brand in verde non sarebbero affatto lontani per il mercato internazionale, almeno secondo un leak.

OPPO Reno 8 e 8 Pro Global, l'uscita a metà luglio? Un leak lo suggerisce

OPPO will announce the Reno8 Pro with MarisiliconX in India by mid-July. This offcourse will be coming alongside the regular Reno8.



Mid July seems to be jam packed.. — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) June 23, 2022

A parlare del periodo di lancio dei nuovi Reno Global è stato il leaker Yogesh Brar, che ci spiega come il brand stia preparando una presentazione per i due modelli della serie 8, nello specifico quello base ed il Pro, al fine di mettere in risalto il debutto nella fascia media del MariSilicon X, come avvenuto già in Cina. Ottimo, ma quando arriveranno? Secondo l'insider, metà luglio 2022 sarebbe il periodo propizio per vederli finalmente nel mercato.

Facendo due calcoli e considerando le voci di un possibile stop dello Snapdragon 7 Gen 1, troveremo nel mercato Global un OPPO Reno 8 con Dimensity 1300 ed un Reno 8 Pro con Dimensity 8100-MAX, che altri non sarebbe che l'8 Pro+ cinese. Un'ulteriore fiducia dunque a MediaTek, che dunque continua a prendersi la scena in un 2022 che la vede sempre più protagonista in favore di Qualcomm, che piano piano sta lasciando spazio al produttore taiwanese.

Queste informazioni, per il momento, sono relative all'India ma, considerando che tra India ed Europa non passa poi troppo tempo in fatto di distribuzione, se non avremo una presentazione globale e unificata, probabilmente saranno da noi nel mese di agosto 2022 e faranno compagnia al simpatico Reno 8 Lite.

