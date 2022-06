In vacanza con Honor: le occasioni da non perdere per un’estate magica!

Il mese di giugno sta per arrivare al capolinea ma questo non vuol dire che la bella stagione sia ormai sul viale del tramonto. Anzi, è l'opposto dato che il questo periodo entriamo nel vivo di uno dei periodi più amati dell'anno. I mesi di luglio e agosto, per tanti utenti, significa vacanze: che siamo al mare o in montagna, che siate degli irriducibili sportivi o dei lavoratori instancabili anche mentre siete in spiaggia, lo store HiHonor certamente ha l'occasione che fa al caso vostro. Infatti, il sito ufficiale di Honor ha dato il via ai saldi d'estate 2022, con una valanga di offerte e bundle per tutti i gusti: se puntate al risparmio e al meglio della tecnologia allora questo è il momento perfetto!

Parte la promozione Honor Summer Sale 2022: smartphone, notebook, cuffie e smartwatch in sconto!

I saldi d'estate arrivano anche sullo store ufficiale di Honor e non ce n'è per nessuno: smartphone mid-range, il nuovissimo top di gamma Magic 4 Pro, una valanga di notebook, indossabili e tanto altro. Inoltre ci sono sia prodotti con offerte singole che bundle messi a disposizione da Honor per accontentare anche gli utenti più esigenti. Sportivi, pigroni, lavoratori e amanti dell'avventura, ma anche studenti o semplicemente utenti in cerca di un nuovo telefono: è arrivato il momento di risparmiare!

Le migliori occasioni Honor per gli amanti dell'avventura

Partiamo con il segnalare alcune occasioni perfette se siete amanti dell'avventura e delle uscite outdoor. Ovviamente è impossibile non parlare di Honor Watch GS 3, l'ultimo indossabile top adatto agli sportivi e agli amanti dell'avventura. Non fatevi scoraggiare se preferite un modello più elegante: le versioni Ocean Blue e Classic Gold sono dotate di cinturini in pelle, per uno stile meno casual. Le funzionalità restano le stesse: il compagno perfetto per le avventure outdoor!

Monitoraggio continuo della frequenza cardiaca ad alta precisione (con algoritmo AI), GPS/GNSS Dual Band, oltre 100 modalità di allenamento, chiamate Bluetooth, impermeabilità fino a 5 ATM, SpO2 e una super batteria da 451 mAh, per un'autonomia fino a 14 giorni. Honor Watch GS 3 è l'accessorio da portare in vacanza, specialmente se si tratta di una di quelle avventurose. Inoltre è perfetto anche per gli amanti dello sport: date un'occhiata alla nostra prova insieme alle cuffie TWS EarBuds 3 Pro. Una coppia vincente!

Per le vacanze all'insegna dello sport e del fitness

Abbiamo parlato di Watch GS 3 come di un modello trasversale, ottimo sia da portare con sé all'avventura che come compagno di sport. Il prezzo è davvero super ma è possibile risparmiare ancora se state cercando un prodotto utile principalmente per il fitness. Honor Band 6 è il wearable perfetto per chi cerca il meglio, ad un prezzo accessibile. Per soli 39.9€ porterete a casa un prodotto completo ed stiloso, dal look più simile a quello di uno smartwatch che a quello di un fitness tracker. Display AMOLED da 1.47″, SpO2, oltre 95 modalità di allenamento e tanto altro ancora!

Inoltre Honor Magic Watch 2 (sia in versione da 46 mm che da 42 mm) è un classico intramontabile: design casual, perfetto per gli utenti più sportivi ed un prezzo davvero contenuto!

Per quelli che non smettono mai di lavorare… nemmeno in vacanza!

Andare in vacanza significa staccare la spina, ma non per tutti. Ci sono casi in cui restare connessi con il proprio lavoro è importante e anche al mare o in montagna è bene avere una postazione pronta. Honor ci mette i bundle, noi vi consigliamo i notebook più ghiotti… ma voi cercate di non strafare! È importante anche godersi l'estate! Ovviamente noi parliamo di professionisti, ma in realtà ci sono anche tanti studenti che continueranno il proprio “lavoro” anche in vacanza: Honor ha la soluzione giusta anche per voi. Honor MagicBook X 15

Saldi d'estate 2022: le offerte Honor per chi cerca uno smartphone accessibile…

I saldi d'estate dello store Honor sono l'occasione giusta per risparmiare non solo sugli accessori e sugli alleati da portare in vacanza ma anche sugli smartphone del brand. Puntate ad un telefono nuovo? Allora le offerte Honor fanno al caso vostro, con alcuni bundle che vi permettono di spendere meno e di portarvi a casa anche più di un prodotto. Qualche esempio? Chi mira ad uno smartphone accessibile resterà di sicuro soddisfatto da Honor 50 Lite a 199.9€, con l'inimitabile Honor Band 6 aggiungendo 1.9€ in più.

Se volete alzare il tiro è disponibile anche Honor Magic 4 Lite a 329.9€ in bundle con Honor Band 6 ed una cover originale, aggiungendo 1.9€. Sempre al prezzo di 329.9€ trovate Honor 50 (con 1.9€ in più potrete aggiungere cover e Band 6): uno smartphone che non passa mai di moda, caratterizzato da uno stile unico ed elegantissimo!

… e per chi punta ad un top di gamma da sfoggiare in vacanza!

Pensate ad uno smartphone nuovo di zecca, non volete compromessi, siete pronti a spendere qualcosina in più e volete un dispositivo in grado di scattare foto da urlo? Immortalare al meglio le vostre vacanze sarà semplicissimo con Honor Magic 4 Pro, il flagship extra lusso del brand. A questo giro, Honor ha tirato fuori dal cilindro un top di gamma che supera ogni aspettativa: elegante, dotato di un display 2K a 120 Hz spettacolare, uno stile unico, un comparto tecnico da primo della classe (capeggiato dallo Snapdragon 8 Gen 1), ricarica da 100W sia cablata che wireless ed una fotocamera stellare.

Il pacchetto comprende un sensore principale da 50 MP, un modulo ultra-wide da 50 MP, un teleobiettivo a periscopio da 64 MP (con zoom digitale fino a 100X) ed un'unità 8×8 dTOF. Una belva che renderà ogni vostro scatto un piccolo capolavoro!

Volete saperne di più prima di procedere con il vostro acquisto? Allora la nostra recensione sarà di certo un valido supporto!

Tutte le offerte del sito ufficiale di Honor: smartphone, audio, indossabili, notebook e tanti bundle

Per scoprire tutte le offerte e le promozioni dello store ufficiale Honor, di seguito trovate il link alla pagina dei saldi d'estate 2022: l'evento Summer Sale porta con sé tantissime offerte per il meglio della tecnologia del brand!

