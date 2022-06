Un’estate a ritmo di musica con Trosnmart Groove 2, per un divertimento senza sosta

Tronsmart ha lanciato un nuovo speaker portatile. Groove 2 arriva giusto in tempo per l'estate, pronto ad animare le vostre giornate al mare o al campeggio con tante ore di musica, garantendo qualità, resistenza e una lunga autonomia.

Trosnmart Grove 2 è lo speaker Bluetooth economico e dalla lunga autonomia, pronto a illuminare le vostre serate a ritmo di musica

Tronsmart Groove 2 conserva il design compatto e squadrato del modello precedente, con un rivestimento in gomma che oltre a renderlo resistente all'acqua (il dispositivo è certificato IPX7) lo protegge da possibili danni conseguenti a urti e cadute. Grazie alle sue dimensioni contenute e all'apposito moschettone integrato, questo speaker può facilmente essere portato con sé al mare, al campeggio o in qualsiasi altro posto, ponendolo all'interno di una borsa o agganciandolo allo zaino o alla bicicletta, ad esempio.

Rispetto la generazione precedente, però, il nuovo Tronsmart Groove 2 è fornito di una serie di LED che si illuminano a ritmo di musica e che volendo permettono anche di utilizzare questo speaker come sorta di torcia notturna.

Il dispositivo implementa il nuovo algoritmo proprietario SoundPulse che fornisce una qualità audio superiore, mentre un radiatore passivo aumenta ulteriormente la frequenza dei bassi migliorando l'esperienza audio complessiva. Tronsmart Groove 2 è poi dotato di tecnologia Bluetooth 5.3 per una connessione più veloce e stabile con lo smartphone, supporta il dual pairing per cui può essere collegato ad un altro dispositivo Tronsmart, mentre la batteria da 2.500 mAh garantisce fino a 18 ore di riproduzione musicale con una sola carica, per un divertimento senza limiti.

Per quanto riguarda prezzo e disponibilità, lo speaker potrà essere acquistato a luglio al prezzo di 34,99€ sullo Store ufficiale di Tronsmart.

Articolo sponsorizzato.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il