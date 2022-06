OPPO Find X5 Pro riceve Android 13 Developer Preview 2

Mentre l'evento Google I/O 2022 è in corso, ecco che arriva la conferma ufficiale da parte della compagnia cinese: OPPO Find X5 Pro sarà tra i primi smartphone a ricevere l'aggiornamento ad Android 13 Beta 1 e ovviamente che la scelta ricada sul dispositivo di punta non stupisce. Nell'attesa l'azienda metterà a disposizione degli sviluppatori un'anteprima di ColorOS basata sulla prima beta di Android 13, in modo da poter mettere a punto tutte le nuove funzionalità in arrivo.

Aggiornamento 19/06: è stata rilasciata la Developer Preview 2 Android 13 per OPPO Find X5 Pro. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

OPPO Find X5 Pro: l'aggiornamento ad Android 13 Beta 1 sta arrivando

Man mano che prosegue con la sua avanzata, OPPO mette sempre più in evidenza l'importanza che viene data agli aggiornamenti software, specialmente per quanto riguarda le ultime novità targate Google. Se volete saperne di più sulla politica relativa agli update, date un'occhiata al nostro approfondimento; nel frattempo, anche dal punto di vista “sperimentale” si è sempre pronti all'ultima novità. Gli sviluppatori possono scaricare e provare la versione della ColorOS basata su Android 13 tramite la pagina dedicata (la trovate in basso), ovviamente da testare su OPPO Find X5 Pro.

Gli utenti in possesso dell'ultimo top di gamma della casa cinese saranno tra i primi a godere della nuova versione dell'interfaccia proprietaria basata sull'ultima incarnazione dell'OS del robottino verde. Per saperne di più su Find X5 Pro, date un'occhiata alla nostra recensione!

“OPPO collabora attivamente con Google da molto tempo, per offrire la migliore esperienza possibile attraverso la nostra ColorOS, che si basa sul sistema operativo Android di Google”, dichiara Andy Wu, OPPO Vice President and President of Find Product Line. “Con il nuovo Android 13, crediamo che le prestazioni dei nostri dispositivi altamente innovativi, come il flagship Find X5 Pro, potranno essere pienamente sfruttate sia dagli sviluppatori che dagli utenti”.

Android 13 si concentra maggiormente sulla privacy e sulla sicurezza, fornendo al contempo nuove API per aiutare gli sviluppatori a creare applicazioni migliori. Offre una serie di aggiornamenti, tra cui funzioni per la privacy, un nuovo strumento di selezione delle foto, API per le icone delle app a tema, il posizionamento dei tile per le impostazioni rapide e il supporto per la lingua delle app, oltre a funzionalità come l'audio Bluetooth LE e il MIDI 2.0 su USB. La Beta 1 aggiunge inoltre nuove autorizzazioni per un accesso più granulare ai file multimediali, API di routing audio migliorate e altro ancora.

Arriva la Android 13 DP2 | Aggiornamento 19/06

Mancano ancora mesi prima del rilascio ufficiale, ma prosegue lo sviluppo di Android 13 su OPPO Find X5 Pro, adesso arrivato alla versione Developer Preview 2. Se foste interessati, potete scaricare e installare la ROM per il top di gamma OPPO:

Scarica Android 13 Developer Preview 2 per OPPO Find X5 Pro

