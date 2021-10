OPPO promette più aggiornamenti Android: tutti i dettagli per le serie Find X, Reno, F ed A

In occasione della conferma dell'evento di lancio dedicato alla ColorOS 12 Global, la compagnia cinese ha confermato la sua politica di aggiornamenti garantiti Android per i modelli della serie OPPO Find X, Reno, F ed A: andiamo a vedere tutti i dettagli sul funzionamento della nuova policy dell'azienda.

ColorOS: OPPO estende la sua politica sugli aggiornamenti garantiti Android

Finora – e in linea generale – OPPO ha fornito massimo due anni di aggiornamenti software, ma ora ci saranno novità per Find X3 Pro e il resto della famiglia, ma più in generale per tutti i modelli della gamma top del brand cinese. Finalmente la compagnia ha deciso di mettere nero su bianco il numero di update per le sue principali famiglie di dispositivi: la nuova politica di aggiornamenti garantiti Android di OPPO coinvolge la gamma Find X, insieme a quella Reno ed alle minori F ed A.

Per quanto riguarda la famiglia Find X – che raccoglie al suo interno i modelli top – ci saranno tre aggiornamenti del sistema operativo Android. Passando alla fascia medio-alta e quella media con le serie Reno ed F, in questo caso si scende a due anni di aggiornamenti Android. Infine, solo alcuni modelli della gamma A (quelli carrier) riceveranno un solo aggiornamento Android.

Passando invece alle patch, OPPO promette fino a quattro anni di patch di sicurezza regolari per le serie Find X, Reno ed F; nel caso dei “piccoli” della gamma A, si scende a tre anni di aggiornamenti delle patch.

Facendo due conti, la famiglia OPPO Find X3 dovrebbe quindi ricevere altri tre major update e quattro anni dedicati esclusivamente alle patch. Per quanto riguarda il resto dei dispositivi del brand, speriamo che la compagnia cinese mantenga le promesse fatte e – soprattutto – che rilasci le varie patch in modo regolare.

Ovviamente si tratta di una notizia positiva, che lascia trasparire sia una certa apertura da parte di OPPO che la consapevolezza dell'importante degli aggiornamenti. Da questo punto di vista sembra che la compagnia si stia per allineare ad altri produttori – come OnePlus, Google e Samsung – che offrono tre anni di major update e tre anni di aggiornamenti della sicurezza. La stessa Xiaomi si sta muovendo in questa direzione, almeno con la serie 11T e forse con il modello 11 Lite 5G NE e si spera che vada ad ampliare i dispositivi interessati dalla nuova politica. Intanto quella di Realme fa discutere, ma c'è anche da dire che nonostante la sua crescita esponenziale si tratta ancora di una realtà “giovane”.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu