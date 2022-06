Huawei pensa ad un notebook “modulare” che diventa un tablet all’occorrenza

Dopo il lancio di Huawei MateBook E, un insolito laptop con tastiera removibile, il colosso starebbe adesso lavorando a un nuovo portatile smontabile e che, a seconda delle parti collegate, può anche trasformarsi in un tablet! Huawei ha di recente brevettato un curioso dispositivo portatile dal funzionamento molto particolare. Scopriamo tutti i dettagli in questo articolo!

Può essere notebook e tablet a seconda delle necessità, è il nuovo laptop smontabile di Huawei

Il nuovo laptop smontabile di casa Huawei è stato avvistato nel database dell'ente WIPO (World Intellectual Property Organization) insieme ad alcune immagini e informazioni che ci permettono quantomeno di farci un'idea approssimativa del suo funzionamento.

Dando un'occhiata alle immagini, pare che il laptop sia composto da tre parti collegabili. La parte 14 dovrebbe coincidere con lo schermo del nuovo portatile Huawei, mentre le parti 12 e 16 sono quelle che potranno essere collegate – o meno – al dispositivo. Il tutto, attraverso un meccanismo probabilmente magnetico.

Pare che la parte 12 possa ospitare uno schermo secondario come quello implementato da ASUS su alcuni suoi laptop orientati all'editing e alla creazione di contenuti, e collegando la parte 14 alla parte 12 (quindi entrambi gli schermi) si potrà ottenere un'esperienza tablet “estesa”.

La parte 16, invece, dovrebbe coincidere con la tastiera. Collegando il tutto si potrà ottenere un'esperienza notebook classica, a schermo unico con la sola tastiera oppure a doppio pannello.

Ma non finisce qui: dal brevetto si evince anche che il display principale può essere utilizzato in modo indipendente, senza quindi essere collegato a nessuna delle componenti viste poco sopra, ottenendo anche in questo caso un'esperienza di tipo tablet. Cosa significa tutto questo? Che lo schermo principale del laptop potrebbe essere di tipo touch.

Insomma, si tratta sicuramente di un laptop molto interessante, ma al momento questo nuovo dispositivo Huawei non è altro che un mucchio di immagini e informazioni poste su carta. Arriverà mai a vedere la luce? Noi ce lo auguriamo, intanto voi fateci sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il