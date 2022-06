La tua porta di casa diventa smart con il campanello di Xiaomi YouPin

Piccolo, economico ed utilissimo: il campanello smart di Xiaomi YouPin è la soluzione perfetta e minimale da affiancare alla porta di casa e poi con il supporto al Wi-Fi è possibile controllarlo anche tramite app. Andiamo a scoprire le migliori occasioni del momento per risparmiare!

Il campanello smart di Xiaomi YouPin dona un tocco intelligente alla porta di casa

Il campanello smart di Xiaomi YouPin – a marchio LINPTECH – presenta fino a 36 suoni diversi, non è dotato di batteria e presenta il supporto al Wi-Fi, in modo da potersi interfacciare con l'app Mi Home. Grazie all'app sarà possibile agire sul volume e sul suono, in modo pratico e veloce. Il pacchetto è composto da un dispositivo trasmittente (quello da applicare fuori la porta) ed un ricevitore, quest'ultimo dotato di pulsanti per cambiare suoneria e volume della stessa.

Al momento la migliore occasione per mettere le mani sul campanello smart LINTECH di Xiaomi YouPin arriva da AliExpress: il dispositivo è acquistabile sia in versione standard (a 19€) che nella sua incarnazione Wi-Fi, ossia quella dotata di funzioni smart per connettersi al telefono. Di seguito trovate il link alla pagina del prodotto: scegliete la versione che fa al caso vostro! Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

