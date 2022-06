UMIDIGI Power 7 Max è arrivato: 10.000 mAh, 48 MP, NFC e c’è spazio anche per lo stile

La gamma di battery phone del brand cinese si arricchisce con il nuovo UMIDIGI Power 7 Max, una soluzione che punta allo stile ma che integra una batteria colossale e punta forte sull'autonomia: qui trovate tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e prime offerte dedicate all'ultimo arrivato della famiglia Power!

UMIDIGI Power 7 Max: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Il nuovo modello di UMIDIGI offre una capiente batteria, ma non rinuncia allo stile. Abbiamo infatti uno smartphone caratterizzato da un look in linea con i trend attuali, con un modulo fotografico rettangolare dal design “ispirato”. Frontalmente, UMIDIGI Power 7 Max adotta un pannello LCD da 6.7″ HD+ (1659 x 720 pixel) con notch a goccia mentre il lettore d'impronte digitali è integrato lateralmente, nel tasto di accensione. Lungo il bordo sinistro è presente un pulsante personalizzabile.

Specifiche tecniche

Il pezzo forte del nuovo arrivato è la super batteria da 10.000 mAh: ricaricabile a 18W tramite Type-C, permette di beneficiare di tanta autonomia, in modo da non restare mai a secco nel momento del bisogno. Il resto delle specifiche tecniche e delle caratteristiche di UMIDIGI Power 7 Max comprendono il chipset Unisoc T610 (octa-core con Cortex-A75 a 1.88 Ghz), 6 GB di RAM, 128 GB di storage, il supporto Dual SIM ibrido (con slot microSD), Wi-Fi Dual Band, BT 5.0, GPS ed NFC per i pagamenti. Presente anche un pratico ingresso mini-jack da 3.5 mm per le cuffie mentre lato software abbiamo Android 11.

Il comparto fotografico si basa su un sensore principale da 48 MP, supportato da un grandangolo da 8 MP (120°) ed un obiettivo macro da 5 MP. All'interno del drop notch trova spazio una selfie camera da 16 MP.

UMIDIGI Power 7 Max – Prezzo e disponibilità

Il nuovo UMIDIGI Power 7 Max ha debuttato ufficialmente su Banggood ed è in offerta lancio al prezzo di 177€. Si tratta di una promo dedicata ad un numero limitato di unità, quindi se siete interessanti conviene dare un'occhiata alla pagina del prodotto (tramite il link in basso). Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

