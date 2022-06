Nothing Phone (1) appare in video, ma occhio alla bufala

La macchina dell'hype di Carl Pei continua il suo passo incessante, aumentando la curiosità attorno a Nothing Phone (1). Il primo smartphone della neonata azienda sta puntando in alto, prendendo di mira la scarsa originalità del mercato, in particolare il settore Android. Abbiamo già parlato in lungo e largo di come sarà fatto Phone (1), grazie anche ai vari teaser fatti circolare dalla stessa Nothing con un focus particolare sull'estetica. Per esempio, ci sono diverse informazioni in merito a dimensioni e materiali, ma anche al Nothing Launcher che caratterizzerà lo smartphone.

Un leaker prova a svelare come sarà fatto Nothing Phone (1), ma il tentativo è goffo

Alcuni di voi si ricorderanno che già al MWC 2022 di Barcellona era stato paparazzato Nothing Phone (1), nuovamente apparso fugacemente in un video ufficiale della stessa Nothing. Tutte apparizioni che hanno suscitato l'interesse di leaker e insider più o meno affidabili, creando dei concept che mostrerebbero come potrebbe apparire. Ma si sa, il confine fra concept e leak è spesso labile: quello dei rumor è un mondo controverso, fatto di tante indiscrezioni veritiere ma anche di tante bufale camuffate per sembrare vere e riscuotere click e like.

È questo il caso odierno, di un fantomatico leaker che avrebbe approfittato dell'hype generatosi attorno a Nothing Phone (1) per cercare di aggirare i meno attenti. E l'ha fatto registrando un video in cui verrebbe mostrato un fantomatico prototipo dello smartphone che Nothing si appresta a lanciare al pubblico. Peccato che si tratti di un leak piuttosto ingenuo e facilmente smontabile in pochi secondi.

Già dalla thumbnail del video si capisce cos'ha provato a fare il sedicente leaker, cioè stampare l'immagine di uno dei concept circolati in rete e incollarlo a un altro smartphone. Un tentativo goffo, come si evince dai particolari che ho evidenziato nell'immagine qua sopra: quei riflessi sono provocati dalla luce che rimbalza su quello che probabilmente è un materiale tipo cartoncino lucido. E infatti il video è “””abilmente””” registrato posizionando le luci affinché non riflettano sul cartoncino e rivelino il trucchetto. Inutile dire, poi, che lo smartphone non viene mai impugnato né mostrato ruotando la scocca.

Per correttezza del nostro settore, evito di linkarvi direttamente il video in questione, dato che ritengo che non meriti la vostra attenzione e i vostri click. Se proprio foste curiosi, penso che vi basti fare un giro su YouTube per trovarlo, ma sinceramente vi sconsiglio di farlo.

