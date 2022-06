Honor Magic 4 Pro arriva su Amazon: prezzo scontato e cuffie EarBuds 3 Pro in regalo!

Dopo l'arrivo del modello Magic 4 Lite in versione 4G e 5G è tempo di passare al fratello maggiore, uno dei dispositivi più attesi del momento. Finalmente diamo il benvenuto da Honor Magic 4 Pro, il primo vero top di gamma del brand cinese da un po' di tempo a questa parte: il flagship ha debuttato in sconto sullo store ufficiale ed ora è disponibile anche su Amazon ad un prezzo ribassato e con un interessantissimo regalo!

Honor Magic 4 Pro è giunto tra noi: ecco le prime occasioni per risparmiare

Il nuovo arrivato di Honor (protagonista anche della nostra recensione) è uno smartphone senza mezzi termini: bello, elegantissimo e potente, adatto a chi cerca il massimo. Frontalmente troviamo uno splendido display OLED LTPO da 6.81″ con risoluzione 2K, 120 Hz, un doppio foro per la selfie camera ed il Face Unlock 3D e bordi curvi. Sotto la scocca batte lo Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm; è presente il supporto al 5G, il Wi-Fi 6 e – ciliegina sulla torta – abbiamo la super ricarica da 100W (oltre a quella wireless).

Altro comparto stellare è quello fotografico, con un triplo modulo da 50 + 50 + 64 MP con grandangolo, teleobiettivo a periscopio (con zoom 100X digitale) ed un sensore dTOF 8×8. Presente all'appello l'NFC per i pagamenti, mentre il corpo è certificato IP68.

Il nuovo top di gamma Honor Magic 4 Pro debutta anche su Amazon, al prezzo di 1.099€: per l'occasione si riceveranno in regalo anche le cuffie TWS con ANC EarBuds 3 Pro di Honor (del valore di 199€)! Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box in basso, provate a disattivare AdBlock.

Passando allo store ufficiale, il dispositivo è in promozione fino al 3 giugno (e fino ad esaurimento scorte). Per prima cosa è presente uno sconto di 100€ (quindi il prezzo scende a 999€), con due regali aggiuntivi: un caricatore wireless ed un caricatore SuperCharge da 130W. Se siete interessati date un'occhiata alla pagina dedicata tramite il link qui sotto.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Honor (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram GizDeals, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

