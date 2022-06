CHUWI GemiBook Pro 14 2022 al minimo Amazon: la produttività è conveniente

Quando si pensa ai laptop dal grande rapporto qualità/prezzo, non si può non pensare a CHUWI. Il brand è sempre molto attento alle novità di mercato ed il rinnovato CHUWI GemiBook Pro 14 2022 ne è l'esempio, considerando l'upgrade di specifiche rispetto al modello precedente: andiamo quindi a scoprire tutte le novità ed il prezzo di vendita, insieme all'offerta minimo storico su Amazon.

CHUWI GemiBook Pro 14 2022: tutto quello che c'è da sapere

Design e specifiche tecniche

Il rinnovato GemiBook Pro 14 si presenta con un design molto simile a quello del 2021, quindi molto sottile e leggero, che lo rende davvero molto facile da trasportare. Da qui arriviamo poi al display, che ritrova un pannello da 14″ 2K 3:2 IPS (2160 x 1440 pixel), quindi molto definito e dal form factor molto apprezzabile.

Le novità le troviamo poi nelle specifiche tecniche sotto scocca, considerando che troviamo un nuovo chipset Intel Celeron N5100 Jasper Lake, soluzione Quad-Core da 1.1 GHz a bassi consumi e GPU Intel UHD Graphics 600. Per la memoria, troviamo 8 GB RAM LPDDR4 e 256 GB SSD. La batteria è poi un modulo da 38 Wh. Altre chicche di questo modello sono la presenza del Wi-Fi 6 ax, porta Type-C full-featured e Bluetooth 5.1. Il sistema operativo è infine Windows 10.

CHUWI GemiBook Pro 14 2022 – Prezzo e offerte

Il CHUWI GemiBook Pro 14 2022 è disponibile quindi all'acquisto sullo store di Amazon, dove l'offerta al minimo storico grazie ad un Coupon da riscattare nella pagina prodotto, senza dimenticare la spedizione diretta dell'eCommerce. Trovate tutto qui in basso: se non doveste visualizzarlo correttamente, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

