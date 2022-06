Xiaomi 12 Ultra nei render di OnLeaks: il design trova sempre più conferme

Xiaomi 12 Ultra, ad oggi, è stato sempre e solo immaginato, sebbene ci sia già qualche suggerimento da parte del brand in merito a design e caratteristiche. A dare però un boost di credibilità al tutto ci pensano i render di OnLeaks, che ci presentano lo smartphone in maniera simile a quanto realizzato finora.

Xiaomi 12 Ultra con super fotocamera anche nei render di OnLeaks: tutte le novità sul design

Come si presenta dunque il prossimo flagship Xiaomi nei render di Steve McFly? Volendo partire dalla parte anteriore, abbiamo un display curvo con cornici molto ridotte, si vocifera da 6.6″, in cui si incastona una selfie camera al centro in alto, escludendo dunque una possibile fotocamera sotto lo schermo. I bordi del frame sono molto sottili ma si appiattiscono nella parte superiore e inferiore, similmente a quanto si è visto con Xiaomi 11 Ultra o top gamma come Samsung Galaxy S22 Ultra.

Passando al retro, qui troviamo alcune conferme di quanto narrato fino ad oggi in merito allo Xiaomi 12 Ultra. Cioè, un bumper fotocamera molto ampio che copre tutta la parte superiore grazie ad una piastra di colore nero che si applica sulla ceramica di colore bianco. In questa piastra, trova spazio un generoso oblò dove sono alloggiati 4 sensori di cui quello principale, di grandi dimensioni, al centro di una complessa struttura dedicata. Niente male inoltre il dettaglio in merito al logo Leica, che Xiaomi ha l'onore di portare grazie alla partnership a stretto contatto.

Insomma, sebbene non sia una novità assoluta quanto visto, è molto probabile che non sia lontana dalla realtà, visto che spesso e volentieri OnLeaks riesce a darci un quadro concreto di uno smartphone tramite i suoi render.

