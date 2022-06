Lenovo Tab P12 Pro è il tablet top per chi cerca il meglio: ora al 30% di sconto da Unieuro

Definirlo tablet è quasi riduttivo. Per le caratteristiche che offre, Lenovo Tab P12 Pro è di certo un dispositivo senza compromessi, perfetto per chi cerca il meglio spendendo il giusto. Puntate al tablet top di Lenovo? Allora adesso è il momento giusto grazie a questa occasione targata Unieuro!

Lenovo Tab P12 Pro è in offerta da Unieuro ad un prezzo super

Lenovo Tab P12 Pro è un tablet Android di tutto rispetto. Tra le sue caratteristiche principali troviamo un display AMOLED da 12.6″ con risoluzione QXGA e frequenza di aggiornamento di 120 Hz, mentre sotto la sua scocca si nasconde un processore Qualcomm Snapdragon 870 accompagnato da 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione interna. Una configurazione del genere offre ottime prestazioni tanto per il gaming quanto per attività di editing, di studio e più semplice intrattenimento.

Il tablet è poi dotato di una capiente batteria da 10.000 mAh che offre un'intera giornata di autonomia e un buon comparto fotografico che può contare su un sensore da 12 MP. Lenovo Tab P12 Pro può essere acquistato in offerta su Unieuro ad un prezzo super. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

